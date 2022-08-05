Süper Lig'de sezonun ilk golü atıldı! Kornerden gelen topa enfes vurdu - Son Dakika
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Süper Lig'de sezonun ilk golü atıldı! Kornerden gelen topa enfes vurdu

05.08.2022 20:04

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun açılış maçında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Mücadelede Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var.

İstanbulspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Son şampiyon bordo-mavililer, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isterken, ligin yeni ekibi İstanbulspor ise Süper Lig serüvenine puan ve puanlarla başlama hedefinde.

EKSİKLER

Trabzonspor'da Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor kafilesinde yer almadı.

17 YIL SONRA SÜPER LİG'DE

TFF 1. Lig finalinde Bandırmaspor'u yenerek play-off şampiyonu olan İstanbulspor, 17 yıl sonra Süper Lig'e adım atmıştı. Kadrosunu büyük ölçüde koruyarak sezona başlayan sarı siyahlı ekip bu sezon ligde kalmak adına ciddi bir sınav verecek.

2004-2005 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ

Süper Lig'e bu sezon yeniden adım atan İstanbulspor ile Trabzonspor, en son 2004-2005 sezonunda karşı karşıya gelmişti. İstanbulspor rakibiyle oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı.

İŞTE İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Aksu, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topallı, İbrahim Yılmaz, Abazaj

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius

CANLI ANLATIM

Dakika 17: Yeni sezonun ilk golü Trabzonspor'dan geldi. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Trezeguet ortaladı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Andreas Cornelius düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Dakika 16: Trabzonspor Andreas Cornelius'un golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 15: Sol kanattan Eren'in ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı. Dönen topa Larsen vurdu, kaleci Jensen topu çıkardı.

Dakika 6: Trabzonspor'un soldan kazandığı köşe vuruşu paslaşarak kullanıldı. Topu alan Trezeguet, Abdülkadir'i savunma arkasında topla buluşturmak istedi ancak top hızlı, aut.

Dakika 5: İki takım da bu dakikalarda kontrollü oynuyor. Maçta henüz net bir atak yok.

Dakika 3: Orta alanda topu kazanan Trezeguet savunma arkasına sarkan Cornelius'u düşündü ama top hızlı, aut.

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SON DAKİKA: Süper Lig'de sezonun ilk golü atıldı! Kornerden gelen topa enfes vurdu - Son Dakika
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