Galatasaray'ın maç tarihi değişebilir - Son Dakika
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Galatasaray'ın maç tarihi değişebilir

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Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programı açıklandı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kalması halinde 23. haftanın maç programında değişikliğe gidilecek.

27.01.2025 17:07
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TFF, Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programını açıkladı. Yapılan açıklamada Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kalması halinde 23. haftanın maç programında değişikliğe gidileceği belirtildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması şu şekilde;

"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Program, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin muhtemel Play-Off müsabakaları ve Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 2. hafta müsabaka takvimi dikkate alınarak planlanmıştır.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden, doğrudan Son 16 Turu'na yükselme ihtimali bulunan Galatasaray Spor Kulübü'nün; bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçının olmaması halinde, yayın programı doğrultusunda, Trabzonspor A.Ş. - İkas Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır."

23. HAFTA PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların programı şu şekilde;

Galatasaray\'ın maç tarihi değişebilir

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın maç tarihi değişebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Erhan Miyanyedi:
    Bu takımı korumayin artık yeter 63 141 Yanıtla
  • Osman:
    FENERasyonun kıyak yapacağı son klüp Galatasaray’dır. 97 36 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesini TFF'ye alin 46 29 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    Avrupa da Galatasaray dan iyi temsil eden mi var ülkeyi sazanlar Galatasaray'ın lig ile işi yok ligde 20 sene şampiyon olmasa da olur yetisemezsiniz zaten Avrupa da önü açılması lazım 43 26 Yanıtla
  • ferhat eser:
    TFF İSTİFAAAAAAAAAAAAAA 31 36 Yanıtla
  • Yuvasız kuşlar:
    cocukluk askimsin senin babanin yavuklusuna vuruyum gs enigi hav hav 7 45 Yanıtla
  • ferhat eser:
    galatasaraya bu ayrıcalık niye????? 14 38 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çocukluk aşkımsın seninanneniKucağa alıyorlar toplantı öncesi yoksa konsantre olamıyolarmış 11 34 Yanıtla
  • 541154:
    arka arkaya mac oynatin fakat fener gene sampiyon olamaz bosuna trasferler yapiyor.fenere kayyum atanir yakinda 20 17 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    G5 i kapatacağınıza koruyorsunuz. Anlamadım ne var bu ALLAHIN FRANSIZLARINDA 11 22 Yanıtla
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