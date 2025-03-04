Süper Lig\'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda 3-3 beraberlikle tamamlanan Kasımpaşa- Galatasaray karşılaşmasında iki takım lehine de verilen penaltıların kayıtları da yer aldı.
GALATASARAY'IN PENALTISI
- VAR: Sana olası bir penaltı için inceleme öneriyorum. Bak topa dokunmadı.
- Hakem: Evet gördüm, hücum oyuncusu ilk topa dokunuyor.
- VAR: Topa ilk dokunan hücum oyuncusu. Bence kart yok, sadece penaltı.
- Hakem: Seninle aynı fikirdeyim. Kart yok, penaltı.
- VAR: Kesinlikle kart yok.
KASIMPAŞA'NIN PENALTISI
- VAR: Sana penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Bana en iyi görüntüyü göster.
- Operatör: Açık.
- VAR: Top hücum oyuncusunun kontrolünde ve şimdi oyuncunun davranışına bak. Aksiyonun sonunda 2 elle onu tuttuğu anda topu kontrol edemiyor.
- Hakem: Bana başka bir açı verebilir misin?
- VAR: İki eli üstünde bu aksiyon yüzünden devam edemiyor.
- Hakem: Başka açı lazım. Tamam.
- VAR: Kart yok, çünkü gol atma olasılığı yok. Ama topu kontrol edebilirdi.
- Hakem: Penaltı veriyorum, toptan bağımsız olduğu için sarı kart veriyorum.
- VAR: 26 numaraya aşağıdan tuttuğu için sarı kart.
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