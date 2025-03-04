Süper Lig\'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Spor

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda 3-3 beraberlikle tamamlanan Kasımpaşa- Galatasaray karşılaşmasında iki takım lehine de verilen penaltıların kayıtları da yer aldı.

GALATASARAY'IN PENALTISI

VAR : Sana olası bir penaltı için inceleme öneriyorum. Bak topa dokunmadı.

: Sana olası bir penaltı için inceleme öneriyorum. Bak topa dokunmadı. Hakem: Evet gördüm, hücum oyuncusu ilk topa dokunuyor.

Evet gördüm, hücum oyuncusu ilk topa dokunuyor. VAR: Topa ilk dokunan hücum oyuncusu. Bence kart yok, sadece penaltı.

Topa ilk dokunan hücum oyuncusu. Bence kart yok, sadece penaltı. Hakem: Seninle aynı fikirdeyim. Kart yok, penaltı.

Seninle aynı fikirdeyim. Kart yok, penaltı. VAR: Kesinlikle kart yok.

KASIMPAŞA'NIN PENALTISI