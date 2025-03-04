Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın sona ermesiyle VAR kayıtlarını paylaştı. Kayıtlarda 3-3 berabere biten Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasındaki penaltılara da yer verildi.

04.03.2025 20:31  Güncelleme: 20:53
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda 3-3 beraberlikle tamamlanan Kasımpaşa- Galatasaray karşılaşmasında iki takım lehine de verilen penaltıların kayıtları da yer aldı.

GALATASARAY'IN PENALTISI

  • VAR: Sana olası bir penaltı için inceleme öneriyorum. Bak topa dokunmadı.
  • Hakem: Evet gördüm, hücum oyuncusu ilk topa dokunuyor.
  • VAR: Topa ilk dokunan hücum oyuncusu. Bence kart yok, sadece penaltı.
  • Hakem: Seninle aynı fikirdeyim. Kart yok, penaltı.
  • VAR: Kesinlikle kart yok.

KASIMPAŞA'NIN PENALTISI

  • VAR: Sana penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Bana en iyi görüntüyü göster.
  • Operatör: Açık.
  • VAR: Top hücum oyuncusunun kontrolünde ve şimdi oyuncunun davranışına bak. Aksiyonun sonunda 2 elle onu tuttuğu anda topu kontrol edemiyor.
  • Hakem: Bana başka bir açı verebilir misin?
  • VAR: İki eli üstünde bu aksiyon yüzünden devam edemiyor.
  • Hakem: Başka açı lazım. Tamam.
  • VAR: Kart yok, çünkü gol atma olasılığı yok. Ama topu kontrol edebilirdi.
  • Hakem: Penaltı veriyorum, toptan bağımsız olduğu için sarı kart veriyorum.
  • VAR: 26 numaraya aşağıdan tuttuğu için sarı kart.
Süper Lig\'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı

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Son Dakika Spor Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sedat Bezmen:
    cuestanın penaltı pozisyonundan iki saniye önce can keleşin cuestayı çektiğini göstermemek düpedüz çakallık 71 28 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    şu pozisyona penaltı vermek ne bileyim. 27 10 Yanıtla
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