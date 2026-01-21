Süper Lig\'de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası play-off karşılaşmaları öncesinde oynanması planlanan Süper Lig'in 27. hafta maçlarının tarihlerinde değişikliğe gitti.

27. HAFTA MAÇLARININ TARİHİ DEĞİŞTİ

TFF, A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off karşılaşmaları nedeniyle Süper Lig'in 27. hafta maçlarının tarihlerinin öne alındığını açıkladı.

İşte TFF'nin açıklaması:

"A Millî Takımımızın Mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçlarımız öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirilmiştir. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımlarımızın 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe ertelenecektir. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir."

26. HAFTA: [13-14-15 Mart]

Kocaelispor - Konyaspor

Gençlerbirliği - Beşiktaş

Göztepe - Alanyaspor

Galatasaray - Başakşehir

Antalyaspor - Gaziantep FK

Trabzonspor - Rizespor

Samsunspor - Kayserispor

Kasımpaşa - Eyüpspor

Karagümrük - Fenerbahçe

27. HAFTA [17-18-19 Mart]