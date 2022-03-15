Süper Lig'de 29. hafta gollü geçti - Son Dakika
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Süper Lig'de 29. hafta gollü geçti

15.03.2022 09:34
Süper Lig'de 29. hafta gollü geçti

Süper Lig'de 29. hafta geride kalırken, futbolseverler gol düellolarına şahitlik etti.

Süper Lig'de 29. hafta geride kalırken, futbolseverler gol düellolarına şahitlik etti. Toplam 38 golün atıldığı haftada en gollü maç Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynandı. (2-5)

Süper Lig'de 29. haftada oynanan 10 maçta toplam 38 gol atıldı. 6 ev sahibi, 4 deplasman takımının sahadan galibiyetle ayrıldığı haftada beraberlik yaşanmadı. Ligde son 3 sırada yer alan takımlar haftayı mağlubiyetle kapatarak umutlarını azaltırken, ilk 3 sırada yer alan takımlar da 3 puana, gollü karşılaşmalarla ulaştı. Lider Trabzonspor, kümede kalma yarışı veren Göztepe'yi 4-2'lik skorla geçti. Kayseri deplasmanında 2-0 geriye düşen Konyaspor, 3-2 kazanarak önemli bir geri dönüşe imza atarken, 55 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Son maçlardaki çıkışını sürdüren Fenerbahçe ise Avrupa kupaları hedefleyen Alanyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler puanını 50'ye yükseltirken, son 5 maçta 13 puan elde etti. Sahasında Antalyaspor'a tek golle mağlup olan Başakşehir'in de puan kayıplarını sürdürdü.

Derbide kazanan Galatasaray

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, 3 puanı 2-1'lik skorla alırken, puanını da 38 yaptı. Aslan, bu sonuçla son 4 maçta 3. galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlılar ise 9 maç sonra kaybetti.

Seri mağlubiyet serileri

Ligde 27 puanla 18. sırada yer alan Göztepe üst üste 6. mağlubiyetini yaşadı. 1 basamak altında yer alan Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle mağlubiyet serisini 4, kazanamama serisini de 7 müsabakaya çıkardı. Ligde son 3 maçtır öne geçtiği karşılaşmalardan puansız ayrılan Kayserispor, üst üste 3. kez kaybederken, Antalyaspor ise son 5 maçta elde ettiği 4 galibiyetle çıkışını sürdürdü. Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Giresunspor puanını 35'e yükseltirken, küme düşme hattı ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.

Gol krallığında zirve El Kaabi'nin

46 puanlı Hatayspor'un Faslı golcüsü Ayoub El Kaabi, Karagümrük maçında attığı 2 golle gol sayısını 15'e yükselterek gol krallığında zirveye yerleşti. Kasımpaşa'da bu sezon attığı gollerle takıma önemli puanlar kazandıran Umut Bozok, haftayı 1 golle kapattı ve toplamda 14 gole ulaştı. Sakatlığından dolayı yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Aleksandar Pesic, son maçta forma giyse de golle tanışamazken, 12 golle listede yer alıyor. 12 gollü bir başka isim ise Trabzonspor'un forveti Andreas Cornelius. 29. haftayı 1'er golle kapatan Anthony Nwakaeme ile Mario Balotelli de gol sayılarını 11'e yükseltirken, Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi'nin de 11 golü bulunuyor. - İSTANBUL

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Alanyaspor, Göztepe hazırlıklarına başladı Alanyaspor, Göztepe hazırlıklarına başladı Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

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Kaynak: İHA

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