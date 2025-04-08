Süper Lig\'de 38 liraya bilet

Küme düşme hattının bir basamak üstünde bulunan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Kasımpaşa ile oynanacak olan kritik maçın bilet fiyatlarını 38 TL olarak belirledi.

BİLETLER 38 TL

Süper Lig'in 31. Haftasında Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligde 33 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde bulunan Kayseri ekibi bu maçı taraftarının da desteğiyle kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Bu amaçla Kayseri ekibi maçın bilet fiyatlarını da oldukça düşük tuttu. Kayserispor Kulübü yetkilileri, Pazar günü oynanacak müsabakanın bilet fiyatlarını Batı tribün harici 38 TL olarak belirledi.