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Süper Lig'de 7 gollü efsane maç! Kayserispor'un bileğini bükebilene aşk olsun - Son Dakika

Süper Lig'de 7 gollü efsane maç! Kayserispor'un bileğini bükebilene aşk olsun

Süper Lig\'de 7 gollü efsane maç! Kayserispor\'un bileğini bükebilene aşk olsun
11.11.2023 15:38  - Güncelleme: 15:51

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti ve 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki konumlarını güçlendirdi.

Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 4-3'lük skorla kazandı.

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Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Ali Karimi, 27. dakikada Sadık Çiftpınar kendi kalesine, 44. dakikada Aylton Boa Morte ve 47. dakikada Mame Thiam kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 36. dakikada Mamadou Fall, 50. dakikada Nuno Da Costa ve 74. dakikada penaltıdan Aytaç Kara'dan geldi.

Süper Lig'de 7 gollü efsane maç! Kayserispor'un bileğini bükebilene aşk olsun

KAYSERİSPOR SERİYİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Kasımpaşa'yı 4 golle geçen Kayserispor, son 4 maçında 4. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle ligde puanını 22'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.

Süper Lig'de 7 gollü efsane maç! Kayserispor'un bileğini bükebilene aşk olsun

Kayserispor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 7 gollü efsane maç! Kayserispor'un bileğini bükebilene aşk olsun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de 7 gollü efsane maç! Kayserispor'un bileğini bükebilene aşk olsun - Son Dakika
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