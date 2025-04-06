Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Alanyaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. GAIN Park'taki mücadeleyi konuk ekip 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golü 81. dakikada Ali Aytemur attı. Yeni teknik direktörü Joao Pereira yönetiminde çıktığı iki maçta da puan alamayan Alanyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi. Bodrum FK ise ligde bir hafta aranın ardından galibiyet aldı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor 31 puanda kalırken, Bodrum FK ise 33 puana yükseldi Antalya temsilcisi, bir sonraki hafta Samsunspor'u ağırlayacak. Muğla ekibiise evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Bodrum FK'nın bu galibiyeti, alt sıraları karıştı. İşte bu sonucun ardından oluşan puan durumu;
Ayrıca Bodrum FK, Volkan Demirel'in ardından göreve gelen Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Ege temsilcisi, Morais yönetiminde ligde 8 maça çıktı. Bodrum FK, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Süper Lig'de 33 puanı bulunan yeşil-beyazlılar, bu puanların 17'sini Morais yönetiminde aldı. Morais ile Süper Lig'de dört deplasman maçına çıkan Bodrum FK, bu maçlarda kalesinde gol görmedi ve 10 puan topladı.
Bodrum FK'nın Jose Morais yönetiminde Süper Lig'de aldığı sonuçlar şu şekilde;
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de alt sıralar karıştı! Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
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