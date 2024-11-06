Süper Lig\'de beklenmedik ayrılık

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Son olarak geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'ı yenen Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

8 TEKNİK ADAM İLE YOLLAR AYRILDI

Trendyol Süper Lig'in başladığı 9 Ağustos'tan bu yana geride kalan 89 günde 8 teknik adam görevden alındı.