Son olarak geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'ı yenen Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Trendyol Süper Lig'in başladığı 9 Ağustos'tan bu yana geride kalan 89 günde 8 teknik adam görevden alındı.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de beklenmedik ayrılık - Son Dakika
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