Süper Lig'de bir flaş ayrılık daha - Son Dakika
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Süper Lig'de bir flaş ayrılık daha

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Süper Lig ekibi Alanyaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını duyurdu.

07.11.2024 10:53
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Süper Lig'de oynadığı 11 maçta topladığı 10 puanla 15. sırada yer alan Alanyaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollar resmen ayrıldı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzü yaklaşık bir yıldır başarıyla temsil eden Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ve ekibine, bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Süper Lig'de bir flaş ayrılık daha
Süper Lig\'de bir flaş ayrılık daha

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Son Dakika Spor Süper Lig'de bir flaş ayrılık daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Dracarys null:
    Internet Explorer gibi Çok geriden geliyorsun editör 6 0 Yanıtla
  • Ateş:
    Ohhooooo uyanında balığa çıkalım.Haber ve haberci dediğin güncel olur.Herşey 1 hafta önce olmuş bitmiş siz daha yeni haber yapıp bide Flaş diyosunuz. 1 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Sami uğurlu atandı siz hâlâ Fatih tekke ile yolarını ayırdı diyorsunuz 1 0 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Tekkede boşalan başka kulübe geçer ordan oraya burdan oraya gidip gelirler 0 0 Yanıtla
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