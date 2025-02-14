Süper Lig'de de oynayan futbolcuya hapis cezası - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'de de oynayan futbolcuya hapis cezası

Süper Lig\'de de oynayan futbolcuya hapis cezası

Alanyaspor'da forma giyen Güney Koreli futbolcu Hwang Ui-jo, cinsel ilişkiye girdiği bir kişiyi gizlice videoya alarak hukuka aykırı davranışta bulunduğu gerekçesiyle ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

14.02.2025 17:16
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Alanyaspor'da oynayan Güney Koreli forvet Hwang Ui-jo, cinsel ilişkiye girdiği kişiyi gizlice videoye kaydettiği gerekçesiyle ertelenmiş hapis cezası aldı.

ERTELENMİŞ HAPİS CEZASI ALDI

Daha önce 4 yıl hapis cezası istenen 32 yaşındaki futbolcu, itirafı ve pişmanlığı sebebiyle ertelenmiş hapis cezası aldı.

Videoların Hwang Ui-jo'dan habersiz yayınlanmasının da lehine olduğu belirtildi. Videoları intikam amacıyla yayınlayan futbolcunun baldızı ise şantaj suçundan 3 yıl hapis cezası aldı.

Güney Kore, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de de oynayan futbolcuya hapis cezası - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Burak:
    ferhatı ne zaman alacaklar acaba 17 0 Yanıtla
  • Burak:
    ve frhat için hangi şube. spor mu ahlak mı 9 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Yakışır 0 0 Yanıtla
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