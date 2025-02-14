Alanyaspor'da oynayan Güney Koreli forvet Hwang Ui-jo, cinsel ilişkiye girdiği kişiyi gizlice videoye kaydettiği gerekçesiyle ertelenmiş hapis cezası aldı.
Daha önce 4 yıl hapis cezası istenen 32 yaşındaki futbolcu, itirafı ve pişmanlığı sebebiyle ertelenmiş hapis cezası aldı.
Videoların Hwang Ui-jo'dan habersiz yayınlanmasının da lehine olduğu belirtildi. Videoları intikam amacıyla yayınlayan futbolcunun baldızı ise şantaj suçundan 3 yıl hapis cezası aldı.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de de oynayan futbolcuya hapis cezası - Son Dakika
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