Eyüpspor, Premier Lig'in yıldız futbolcusuyla temas kurdu - Son Dakika
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Eyüpspor, Premier Lig'in yıldız futbolcusuyla temas kurdu

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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'deki başarılı performansının yanı sıra transferde de adından söz ettirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen Kieran Trippier ile ilgileniyor. Eyüpspor'un alternatif olarak Pol Lirola ile de görüşmeler yaptığı belirtildi. 33 yaşındaki Trippier'in Newcastle United ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

31.08.2024 18:36  Güncelleme: 18:47
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3 maçta topladığı 7 puanala Trendyol Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Eyüpspor, transferde de adından söz ettirmeye devam ediyor. Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul temsilcisi, ses getirecek bir hamle yaptı.

TRIPPIER İLE TEMAS KURULDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Eyüpspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen tecrübeli futbolcu Kieran Trippier ile ile ilgileniyor. Habe

rde eflatun-sarılı takımın oyuncu ile ilk teması kurduğu belirtildi. İngiliz sağ bek ile Eyüpspor'un yanı sıra birkaç Avrupa kulübü daha ilgileniyor.

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ALTERNATİFİ DE HAZIR

Eyüpspor eğer Kieran Trippier girişiminden sonuç alamazsa; Pol Lirola transferini bitirmek için oyuncuyla bir kez daha masaya oturacak. Trippier'in alternatifi olarak Pol Lirola ile de listede hazır bekletildiği ifade edildi.

TRIPPIER'İN NEWCASTLE KARİYERİ

Kieran Trippier, Newcastle United'da toplam 94 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol atan Trippier, 21 de asist yaptı. Tottenham ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerde de forma giyen 33 yaşındaki yıldız futbolcunun İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Eyüpspor, Premier Lig\'in yıldız futbolcusuyla temas kurdu

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    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: 5saraylı talat yelbuz inliyor 2 1 Yanıtla
  • Çelikk: Ne Transfer miş Be Dev inanmıyorum 2 0 Yanıtla
  • Volkan null: iyi topçu 1 0 Yanıtla

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