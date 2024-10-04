Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. En çok değer kaybeden futbolcular arasında Galatasaray'dan 4 ismin yer alması dikkat çekti.
Yeni listeye göre en fazla değer kaybeden isim Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen oldu. Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in yaşadığı düşüş de göze çarptı.
İşte Süper Lig'de en fazla değer kaybeden 10 futbolcu ve güncel değerleri;
Transfermarkt, Süper Lig'in 2024-2025 sezonundaki ilk piyasa değeri güncellemesini gerçekleştirdi. Bu değerlendirmede futbolcuların değerleri yeniden gözden geçirildi. Güncellemede futbolcuların performanslarından ziyade, yaz transfer döneminde aldıkları teklifler, ligin genel kalitesi ve uluslararası müsabakalara katılım gibi unsurlar ön planda tutuldu. Ayrıca, yeni transferlerin piyasa değerleri belirlenirken kulüplerin ödediği bonservis bedelleri ve yapılan sözleşme detayları da dikkate alındı.
Son Dakika › Spor › Victor Osimhen'in piyasa değerindeki düşüş herkesi şaşırttı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)