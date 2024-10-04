Victor Osimhen'in piyasa değerindeki düşüş herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Victor Osimhen'in piyasa değerindeki düşüş herkesi şaşırttı

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Trendyol Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değeri güncellendi. Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen, en çok değer kaybeden isim oldu.

04.10.2024 16:50
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Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. En çok değer kaybeden futbolcular arasında Galatasaray'dan 4 ismin yer alması dikkat çekti.

EN ÇOK DEĞERİ OSIMHEN KAYBETTİ

Yeni listeye göre en fazla değer kaybeden isim Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen oldu. Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in yaşadığı düşüş de göze çarptı.

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İşte Süper Lig'de en fazla değer kaybeden 10 futbolcu ve güncel değerleri;

  • 10- Alex Oxlade-Chamberlain - Beşiktaş | Değer kaybı: 1.2 milyon euro/ Yeni piyasa değeri: 3 milyon Euro
  • 9- Serdar Saatçı - Trabzonspor | Değer kaybı: 1.5 milyon euro/ Yeni piyasa değeri: 3.5 milyon euro
  • 8- Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray | Değer kaybı: 1.5 milyon euro/ Yeni piyasa değeri: 7.5 milyon euro
  • 7- Hakim Ziyech - Galatasaray | Değer kaybı: 2 milyon euro/ Yeni piyasa değeri: 7 milyon euro
  • 6- David Datro Fofana - Göztepe | Değer kaybı: 2 milyon euro/ Yeni piyasa değeri: 10 milyon euro
  • 5- Mauro Icardi - Galatasaray | Değer kaybı: 2 milyon euro/ Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro
  • 4- Fred - Fenerbahçe | Değer kaybı: 2 milyon euro/ Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro
  • 3- Simon Banza - Trabzonspor | Değer kaybı: 2 milyon euro/ Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro
  • 2- Cengiz Ünder - Fenerbahçe | Değer kaybı: 4 milyon euro/ Yeni piyasa değeri: 10 milyon euro
  • 1- Victor Osimhen - Galatasaray | Değer kaybı: 25 milyon euro/ Yeni piyasa değeri: 75 milyon euro

BU DEĞERLER NASIL BELİRLENDİ?

Transfermarkt, Süper Lig'in 2024-2025 sezonundaki ilk piyasa değeri güncellemesini gerçekleştirdi. Bu değerlendirmede futbolcuların değerleri yeniden gözden geçirildi. Güncellemede futbolcuların performanslarından ziyade, yaz transfer döneminde aldıkları teklifler, ligin genel kalitesi ve uluslararası müsabakalara katılım gibi unsurlar ön planda tutuldu. Ayrıca, yeni transferlerin piyasa değerleri belirlenirken kulüplerin ödediği bonservis bedelleri ve yapılan sözleşme detayları da dikkate alındı.

Victor Osimhen\'in piyasa değerindeki düşüş herkesi şaşırttı

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Son Dakika Spor Victor Osimhen'in piyasa değerindeki düşüş herkesi şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    Balon patlamaya devam ediyor 9 17 Yanıtla
  • FURKAN AKKAYA:
    Oshimen 6 ay sonra 50.,6ay sonra 30 milyon euro olur.gsli olarak bunu söylüyorum çünkü lig kalitesi Urfa fifa sıralamaları yüzünden.isterse 30 gol atsın yine 6 ay sonra en fazla 50 lira 12 4 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Orantı olarak aynı yüzde 25 2 5 Yanıtla
  • Bayram Yavuz:
    Kim ne derse desin bu futbol enflasyonunda Osimhenin bonservis değeri 100 milyon euro ve üzeridir yeride Şampiyonlar Ligidir 3 4 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Cimbom’a kim gel dedi Kusbeyinli Değeri tabi düşer 1 3 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    bir futbolcu Süper Lig'e geldiği için değer kaybediyorsa burada futbolcu değil ligin değeri irdelenmeli 2 0 Yanıtla
  • Ali :
    Kalite düsünce fiyat düser 0 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    hep abarti ederi 5 ztn dunku maclarda herkes gordu 0 0 Yanıtla
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