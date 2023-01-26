Aslan'ın ayak sesi Avrupa'yı inletiyor! Galatasaray, dünya devlerine nal toplattı - Son Dakika
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Aslan'ın ayak sesi Avrupa'yı inletiyor! Galatasaray, dünya devlerine nal toplattı

26.01.2023 11:35

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider konumda bulunan Galatasaray'ın performansı Avrupa'ya da damga vurdu. Sarı-kırmızılılar, son 10 maçta topladığı 28 puan ile 10 büyük lig baz alındığında zirveye oturdu. Galatasaray'ı bu alanda Napoli, Arsenal, Barcelona, Juventus ve Bayern Münih gibi dünya devleri takip etti.

94 gündür yenilgi yüzü görmeyen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avrupa'yı salladı. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, Avrupa ligleri baz alındığında da zirveyi kimseye vermedi.

AVRUPA'DA ZİRVEYE OTURDU

Süper Lig'de liderliği Fenerbahçe'den alan Galatasaray, zirvede ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkarırken, çılgın bir seriye de imza attı. Son 10 maçta 28 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 10 büyük lig baz alındığında Avrupa'nın en iyi takımı olma başarısı gösterdi.

DÜNYA DEVLERİNİ SOLLADI

Galatasaray bu alandaki başarısıyla, Genk (27), Napoli (27), Arsenal (26), Barcelona (25), Juventus (25) ve Bayern Münih'i solladı. 10 maç baz alındığında rakip ağlara 28 gol bırakan sarı-kırmızılılar, kalesinde de 7 gol görerek bu alanda da en iyi 4. takım oldu.

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Son Dakika Spor Aslan'ın ayak sesi Avrupa'yı inletiyor! Galatasaray, dünya devlerine nal toplattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aslan'ın ayak sesi Avrupa'yı inletiyor! Galatasaray, dünya devlerine nal toplattı - Son Dakika
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