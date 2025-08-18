Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftasında gol atamayan ve kalesinde 6 gol görüp iki yenilgi alan Gaziantep FK'da ayrılık gerçekleşti.
Gaziantep FK, deneyimli teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca özveriyle çalışan Sayın İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Geride kalan sezonda Kocaelispor'u 1. Lig'den Süper Lig'e çıkarma başarısı gösteren İsmet Taşdemir, geçtiğimiz aylarda Gaziantep FK'ya imza atmıştı.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de ilk ayrılık resmen açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?