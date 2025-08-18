Süper Lig'de ilk ayrılık resmen açıklandı - Son Dakika
Süper Lig'de ilk ayrılık resmen açıklandı

18.08.2025 19:51
Lige 2 mağlubiyetle başlayan Gaziantep FK, Teknik Direktör İsmet Taşdemir'le yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftasında gol atamayan ve kalesinde 6 gol görüp iki yenilgi alan Gaziantep FK'da ayrılık gerçekleşti.

İSMET TAŞDEMİR İLE YOLLAR AYRILDI

Gaziantep FK, deneyimli teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca özveriyle çalışan Sayın İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

KOCAELİSPOR'DAN GELMİŞTİ

Geride kalan sezonda Kocaelispor'u 1. Lig'den Süper Lig'e çıkarma başarısı gösteren İsmet Taşdemir, geçtiğimiz aylarda Gaziantep FK'ya imza atmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

