Süper Lig\'de kaçan goller saç baş yoldurdu

Cocukluk askimsin:

samsun çok fizikli ama yeteneksiz futbolculardan oluşuyor. çok koşuyorlar hizlilar. sadece tekniği ve kondisyonu olan takımlar yenebilir. sen gidip GS maçında futbolcularini o kadar zorlarsan 4 tane geçirirler volkan efendi.