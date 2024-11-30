Süper Lig'de kaçan goller saç baş yoldurdu - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'de kaçan goller saç baş yoldurdu

Süper Lig\'de kaçan goller saç baş yoldurdu

Samsunspor'un, Bodrum FK'yı 4-0 mağlup ettiği maçta Samsunspor'un golcüsü Landry Dimata'nın iki net gol pozisyonunda topu boş kaleye atamaması çok konuşuldu.

30.11.2024 16:44
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Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor sahasında Bodrum FK'yı farklı mağlup etti. Thomas Reis'in ekibi sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 29 yaptı.

BOŞ KALEYE ATAMADI

Samsunspor'da Landry Dimata, Bodrum FK karşısında iki kez net gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Dimatta, sağ kanattan yapılan iki ortadan ilkinde topu dışarıya vurdu, ikincisinde direğe takıldı. Bu sezon Samsunspor formasıyla 13 maça çıkan Landry Dimata 3 gol ve 3 asistle oynadı.

İşte kaçan o goller;

Süper Lig'de kaçan goller saç baş yoldurdu
Görüntü: beIN SPORTS
Süper Lig'de kaçan goller saç baş yoldurdu
Görüntü: beIN SPORTS

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Son Dakika Spor Süper Lig'de kaçan goller saç baş yoldurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cocukluk askimsin:
    samsun çok fizikli ama yeteneksiz futbolculardan oluşuyor. çok koşuyorlar hizlilar. sadece tekniği ve kondisyonu olan takımlar yenebilir. sen gidip GS maçında futbolcularini o kadar zorlarsan 4 tane geçirirler volkan efendi. 43 2 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Hakemler yardım etmese Galatasaray'ı da yenecektik de Hakemler kurtardı Galatasaray'ı Samsun'un yükselişi engellenmeyecek Hakemleri de yeneceğiz 4 15 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    65 ye koymak geçiyırlar 0 0 Yanıtla
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