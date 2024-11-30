Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor sahasında Bodrum FK'yı farklı mağlup etti. Thomas Reis'in ekibi sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 29 yaptı.
Samsunspor'da Landry Dimata, Bodrum FK karşısında iki kez net gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Dimatta, sağ kanattan yapılan iki ortadan ilkinde topu dışarıya vurdu, ikincisinde direğe takıldı. Bu sezon Samsunspor formasıyla 13 maça çıkan Landry Dimata 3 gol ve 3 asistle oynadı.
İşte kaçan o goller;
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de kaçan goller saç baş yoldurdu - Son Dakika
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