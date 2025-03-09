Süper Lig\'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu

Gerçekler Değişmez:

TFF temsilcisi arkadaş umarım tutanaklarına geçirmiştir.Saha içerisine ambulans içinde 2 arkadaş iniyor ve sağlık görevlileri haricinde bu arkadaşlar boyunlarında ne akredite kartı var nede sağlık personeli olduklarına dair bir emare birden diğer sağlık görevlilerinin yanında sivil kıyafetleriyle biti verdiler. sonra sahalarda bir saldırı olayı olunca herkes birbirini suçluyor ve suçlu arıyor.Yani o sahadaki tff temsilcisi ne iş yapar acaba ?Ayrıca yine Sivasspor da akredite olan yönetici olduğunu düşündüğüm kişi yine duraklama anında elini kolunu sallayarak kale önüne kadar gelebiliyor.Göztepeli futbolcuların güvenliği ile ilgili nasıl bir önlem alınmış cidden çok merak ettim.