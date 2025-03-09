Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Ev sahibi takımda maçın hemen başında peş peşe yaşanan sakatlıklar korkuttu.
Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Mücadelenin 3. dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Arnavut golcü, ambulansla hastaneye götürüldü.
Rey Manaj'ın hastaneye götürüldüğü sırada bilincinin açıldığı öğrenildi. Arnavut futbolcunun hastanede kontrolleri yapılacak ve müşahede altında tutulacak.
Sivasspor'da Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, 28. dakikada takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaşında büyük bir açılma olan Veljko Simic'in hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu - Son Dakika
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