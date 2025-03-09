Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu - Son Dakika
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Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu

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Süper Lig'de oynanan Sivasspor-Göztepe maçında ev sahibi takımda forma giyen Rey Manaj, Koray Günter ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Manaj'ın sakatlığının ardından onun yerine oyuna dahil olan Veljko Simic de kısa bir süre sonra kaşındaki büyük açılma sebebiyle hastanelik oldu.

09.03.2025 14:13  Güncelleme: 14:24
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Ev sahibi takımda maçın hemen başında peş peşe yaşanan sakatlıklar korkuttu.

MANAJ HASTANELİK OLDU

Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Mücadelenin 3. dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Arnavut golcü, ambulansla hastaneye götürüldü.

Rey Manaj'ın hastaneye götürüldüğü sırada bilincinin açıldığı öğrenildi. Arnavut futbolcunun hastanede kontrolleri yapılacak ve müşahede altında tutulacak.

Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu

YERİNE GİREN SIMIC DE HASTANEYE KALDIRILDI

Sivasspor'da Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, 28. dakikada takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaşında büyük bir açılma olan Veljko Simic'in hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu
Süper Lig\'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu

Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gürcan:
    Barış Alper aklıma geldi birden 11 1 Yanıtla
  • Gerçekler Değişmez:
    TFF temsilcisi arkadaş umarım tutanaklarına geçirmiştir.Saha içerisine ambulans içinde 2 arkadaş iniyor ve sağlık görevlileri haricinde bu arkadaşlar boyunlarında ne akredite kartı var nede sağlık personeli olduklarına dair bir emare birden diğer sağlık görevlilerinin yanında sivil kıyafetleriyle biti verdiler. sonra sahalarda bir saldırı olayı olunca herkes birbirini suçluyor ve suçlu arıyor.Yani o sahadaki tff temsilcisi ne iş yapar acaba ?Ayrıca yine Sivasspor da akredite olan yönetici olduğunu düşündüğüm kişi yine duraklama anında elini kolunu sallayarak kale önüne kadar gelebiliyor.Göztepeli futbolcuların güvenliği ile ilgili nasıl bir önlem alınmış cidden çok merak ettim. 7 2 Yanıtla
  • poyraz can:
    etme bulma dünyası işte manajj efendi 1 1 Yanıtla
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