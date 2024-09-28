Süper Lig'de nefes kesen maç! Samsunspor, Göztepe karşısında tarihi bir geri dönüşe imza attı - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'de nefes kesen maç! Samsunspor, Göztepe karşısında tarihi bir geri dönüşe imza attı

Süper Lig\'de nefes kesen maç! Samsunspor, Göztepe karşısında tarihi bir geri dönüşe imza attı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi konuk eden Samsunspor, 3-1 geriye düştüğü maçta rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Ege temsilcisi ligdeki ilk mağlubiyetini almış oldu.

28.09.2024 18:20
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadeleyi 3-1 geriden gelen kırmızı-beyazlı takım, 4-3'lük skorla kazandı.

GÖZTEPE 2 FARKLA ÖNE GEÇTİ

Göztepe, 13. dakikada Zeki Yavru'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Samsunspor, 28. dakikada Marius Mouandilmadji ile eşitliği sağladı. İzmir ekibi, Romulo'nun 41'de attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti. Ege temsilcisi, ikinci yarıya da hızlı başladı ve Juan ile 50'de farkı ikiye çıkardı ve durum 3-1'e geldi.

SAMSUNSPOR GERİ DÖNDÜ

Samsunspor, 70. dakikada Olivier Ntcham ile skoru 3-2 yaptı ve farkı bire indirdi. Rakip kalede baskısını arttıran Karadeniz temsilcisi, 80. dakikada Kingsley Schindler'in attığı golle durumu 3-3 yaptı. Kırmızı-beyazlı takımda ikinci golü atan Ntcham, 90+1'de bir kez daha sahneye çıktı ve Samsunspor 3-1'den geri dönerek maçı 4-3 kazandı.

EGE TEMSİLCİSİNİN İLK MAĞLUBİYETİ

Bu sonucun ardından Samsunspor 15 puana yükseldi. Ligdeki Göztepe ise 12 puanda kaldı. Samsunspor, ligde gelecek hafta Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

SOLET KORKUTTU

Samsunspor ile Göztepe arasındaki mücadelenin ilk dakikasında korku dolu anlar yaşandı. Göztepe'den Isaac Solet ile Zeki Yavru kafa kafaya çarpıştı. Solet, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zeki Yavru, oyuna devam etti. Göztepe, daha sonra yaptığı açıklamada Solet'in bilincinin açık ve iyi olduğunu duyurdu.

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Son Dakika Spor Süper Lig'de nefes kesen maç! Samsunspor, Göztepe karşısında tarihi bir geri dönüşe imza attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser:
    tebrik ediyorum samsunsporu helal olsun 18 5 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Evet Süper Lig'de sahneye çıkma sırası bizde. SAMSUNSPOR 17 2 Yanıtla
  • Mustafa Kemal Kızıltaş:
    Samsun spor başarılı olsun ama boş taraftarı çok var yarısından çoğu fenefliii cinconluuu ,beşiktaşlı 5 12 Yanıtla
    HAKAN YAVUZ:
    Maç Saatleri insanların çalışma saatlerine denk getiriliyor. Pazar günü 19:00’da olan maçlar full kapasiteli, O yüzden seyirci az görünüyor. 0 0
  • Demir Şener:
    SAMSUNSPORUM BÜYÜKSÜN 14 2 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    ne maçtı beee 15 1 Yanıtla
  • İbrahim Yıldırım:
    Samsun spor şampiyon olur. 12 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ibrahim kardeş buyur 6 4 Yanıtla
  • İbrahim Yıldırım:
    Fero burdamısın 6 1 Yanıtla
  • Murat Karakütük:
    helal olsun Samsunspora 6 0 Yanıtla
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