Süper Lig'de rekor kırıldı! 27. haftada takımlar toplam 44 kez fileleri havalandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'de rekor kırıldı! 27. haftada takımlar toplam 44 kez fileleri havalandırdı

01.03.2022 16:35

Süper Lig'in 27. haftasında takımlar 44 kez fileleri havalandırarak rekor kırdı. Böylece, 64 sezonluk lig tarihinde en çok golün atıldığı hafta oldu. Lig tarihinde daha önce bir haftada en çok gol, 18 takımın mücadele ettiği 1995-1996 ve 1997-1998 sezonlarında atılmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, lig tarihinde en çok golün atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti. 44 kez filelerin havalandırıldığı haftada maçlarda adeta gol düellosu yaşandı.

ÖNCEKİ REKOR 43 GOL

Süper Lig'in 64 sezonluk tarihinde en çok golün kaydedildiği hafta geride kaldı. Ligin 27. haftasında oynanan 10 müsabakada takımlar toplam 44 kez fileleri havalandırdı. Lig tarihinde daha önce bir haftada en çok gol, 18 takımın mücadele ettiği 1995-1996 ve 1997-1998 sezonlarında atılmıştı. 1995-1996 sezonunun 8. haftası ile 1997-1998'in 30. haftasında, takımlar toplam 43'er kez ağları sarsmıştı.

Süper Lig'de rekor kırıldı! 27. haftada takımlar toplam 44 kez fileleri havalandırdı

MAÇ BAŞINA 4.4 GOL ATILDI

Bu iki sezondaki söz konusu haftalarda ortalama 4.7 gol atıldı. 20 takımın mücadele ettiği 2021-2022'nin 27. haftasında ise maç başına 4.4 gol kaydedildi.

YORUMLAR
500
Süper Lig'e Nwakaeme damgası Süper Lig'e Nwakaeme damgası

Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Süper Lig, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de rekor kırıldı! 27. haftada takımlar toplam 44 kez fileleri havalandırdı - Son Dakika


Son Dakika
16:31 Sevgilisini düğüne bir gün kala terk etmişti! O adamdan gündem olacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım
16:29 İşgalin altıncı günü! Rus birliklerine ait 6 askeri araç patlatıldı
16:23 Bakan Koca'dan maske sinyali: Zorunluluk kalkıyor mu? Gözler yarınki toplantıda
16:13 Filistinli genç kıza saldıran İsrail polisinin görüntüleri kamerada!
16:06 Türkiye karşıtı ABD'li senatör, Türk SİHA'larının Rusya - Ukrayna savaşındaki başarısını sosyal medyadan paylaştı!
16:06 Aslışah Alkoçlar 5 ay önce doğum yapmıştı! Şimdiki halini görenler mest oluyor
15:56 Savaş uzarsa ekmeği, yağı ve unu daha pahalıya alacağız!
15:48 Eski koltukta gelecekten haber veren not buldular! Okuduklarına inanamadılar
15:42 Rusya'nın en büyük saldırısı bu gece olacak: 24 saat içinde başlayacak ve 72 saat şiddetli devam edecek!
15:41 Rusya-Ukrayna savaşında 'termobarik roket' korkusu: Etkileri ne, kurtulmak mümkün mü? Uzmanlar anlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 16:46:34. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de rekor kırıldı! 27. haftada takımlar toplam 44 kez fileleri havalandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement