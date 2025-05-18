Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri bitime 2 hafta kala 25. şampiyonluğu ilan ederek 5. yıldızı taktı.

18.05.2025 20:56
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Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Cimbom, Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyeceği maçta sürprize izin vermedi ve 25. şampiyonluğunu elde etti. Okan Buruk ile 2 sezondur zafere ulaşan Aslan, bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsledi ve 5. yıldızı takmayı başardı.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

OSİMHEN PERDEYİ AÇTI

Maça oldukça hızlı başlayan Galatasaray, 26. dakikada bu sezonda damga vuran Victor Osimhen'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Osimhen'in yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu.

2 DAKİKA SONRA BARIŞ ALPER SAHNEYE ÇIKTI

Gol sonrası baskısını daha da arttıran sarı-kırmızılılar, bu golden hemen 2 dakika Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. 29. dakikada Kayserispor'un kullandığı serbest vuruşta ceza yayının gerisine düşen topta meşin yuvarlak Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Barış Alper, penaltı noktasında çektiği şutta topu ağlarla buluşturdu.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

İLK YARI 2-0 BİTTİ

Galatasaray'ın baskılı oyununa rağmen karşılaşmanın ilk yarısından başka gol çıkmadı ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

MUSLERA PENALTIDAN ATTI

Mücadelenin ikinci yarısında da ev sahibi ekibin büyük üstünlüğü vardı. Zaman zaman Kayserispor atakları olsa da konuk ekip farkı indirmeyi başaramadı. Karşılaşmanın son dakikalarında Galatasaray, VAR incelemesi ile penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen deneyimli file bekçisi Fernando Muslera hata yapmadı ve skoru 3-0'a getirdi. Maç da bu sonuçla bitti.

ASLAN ŞAMPİYON OLDU, 5. YILDIZI TAKTI

Bu sonuçla Aslan, sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sarı-kırmızılılar, 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı da takmaya hak kazandı.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

MAURO ICARDI TRİBÜNDE

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, karşılaşmayı tribünden izledi. Geçen kasım ayının başında UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile yapılan maçta ön çapraz bağ sakatlığı geçirerek sezonu kapatan Icardi, Kayserispor müsabakası için İstanbul'a geldi.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

OSIMHEN İÇİN "KAL" ÇAĞRISI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in gelecek sezon da takımda kalmasını talep etti. Müsabaka öncesinde Galatasaraylı futbolcuların ısınmaya çıkmasının ardından kale arkasındaki taraftarlar, Osimhen'in fotoğrafı ile üzerinde İngilizce "Bizimle kal Osimhen" yazılı pankart açtı. Tribünlerden "Taraftar çıldırdı. Osimhen'i istiyor." tezahüratları yükseldi. Müsabaka öncesinde ise kuzey tribününde "Zorunda olduğun için değil, istediğin için bizimle kal Osi" yazılı pankart açıldı.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig\'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

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Son Dakika Spor Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Selman Taş:
    biz alışkınız şampiyon olmaya darısı 6. yıldıza 34 9 Yanıtla
  • 6565y5:
    Galatasaray 27 8 Yanıtla
  • Fatih mehmet yıldız:
    Bu ülkede mutlu olmak istiyorsan ak partili ve galatasaray lı olacaksın (.) 19 12 Yanıtla
  • Mö19720202:
    NEKADAR GS,LI VARSA.. 9 18 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Türk hakemleri de şampiyon oldu onlarsız zor olurdunuz 9 10 Yanıtla
  • Oooo:
    5 e taktı 5 i fenere taktı 14 4 Yanıtla
  • Üzeyir Kandemir:
    Aslana şanpiyonluk kanaryaya rezillik yakışır.Fener ne kadar çabalasa da boş.Helal olsun Galatasarayımıza 12 3 Yanıtla
  • Fırat Karakayacı:
    Burdan değerli Fenerbahçeli taraftarlara sesleniyorum. Bir Galatasaray lı olarak yazıyorum GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA DAVETLİSİNİZ Gelin bu coşkuyu birlikte yaşayalım. ?????? 5 7 Yanıtla
  • Argan Çınar:
    şampiyon olunca size ne veriyorlar siz kendi ekmek derdinize düşün bu işler boş 6 1 Yanıtla
  • recep özoğul:
    Her Yerde Her Zaman En Büyük GALATASARAY 3 4 Yanıtla
  • Argan Çınar:
    en büyük diye itam yok Allah sizleri afetsin 2 2 Yanıtla
  • mehmet:
    OELARI HERSENE HAKEM DESTEKLİ ŞAMPİYON OLUYORLAR HERSENE KAHPECE LİĞE BAŞLIYORLAR YOK FEDARASYON FB Lİ YOK HAKEMLER FB Lİ YOK ELİMİZDE BELGELER VAR YOK LİĞİ BİTİRMEYİZ FEDARASYON İSTİFA DİYE AGLAYARAK ŞAMPİYON OLUYOR KAHPENİN EVLATLARI 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SANA KAYSIN EKSİK KALMIŞ 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı - Son Dakika
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