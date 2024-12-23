Süper Lig\'de şampiyonluk oranları altüst oldu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor 16. hafta karşılaşmalarını oynadı. Lige 2 hafta ara verilecek olmasının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi ve büyük değişim göze çarptı.

GALATASAY'IN ORANI DÜŞTÜ, FENERBAHÇE'NİN ORANI ARTTI

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Arda Turan'ın takımı Eyüspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla aradaki puan farkı 8'e yükseldi. Böylece Galatasaray'ın şampiyonluk oranı artarken, Fenerbahçe'nin oranı ise düştü.

İŞTE YENİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Yapılan son değişimle birlikte şampiyonluğun favorisi ve oranlar şöyle sıralandı;