Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor 16. hafta karşılaşmalarını oynadı. Lige 2 hafta ara verilecek olmasının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi ve büyük değişim göze çarptı.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Arda Turan'ın takımı Eyüspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla aradaki puan farkı 8'e yükseldi. Böylece Galatasaray'ın şampiyonluk oranı artarken, Fenerbahçe'nin oranı ise düştü.
Yapılan son değişimle birlikte şampiyonluğun favorisi ve oranlar şöyle sıralandı;
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de şampiyonluk oranları altüst oldu - Son Dakika
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