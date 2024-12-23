Süper Lig'de şampiyonluk oranları altüst oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig'de şampiyonluk oranları altüst oldu

Süper Lig\'de şampiyonluk oranları altüst oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Yapılan son değişimle birlikte oranlardaki büyük farklılıklar göze çarptı. Şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Galatasaray ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin oranlarındaki değişim dikkat çekti.

23.12.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor 16. hafta karşılaşmalarını oynadı. Lige 2 hafta ara verilecek olmasının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi ve büyük değişim göze çarptı.

GALATASAY'IN ORANI DÜŞTÜ, FENERBAHÇE'NİN ORANI ARTTI

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Arda Turan'ın takımı Eyüspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla aradaki puan farkı 8'e yükseldi. Böylece Galatasaray'ın şampiyonluk oranı artarken, Fenerbahçe'nin oranı ise düştü.

İŞTE YENİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Yapılan son değişimle birlikte şampiyonluğun favorisi ve oranlar şöyle sıralandı;

  • Bir önceki duyuruda 67 olan Trabzonspor'un oranı 1000'e çıkarıldı.
  • Başakşehir'in 100 olan oranı ise 400'e yükseltildi.
  • Göztepe'nin oranı ise 1000'den 300'e düşürüldü.
  • Eyüpspor'un 750 olan oranı da 300'e düşürüldü.
  • Samsunspor'un 250 olan oranı 120'e düşürüldü.
  • Beşiktaş'ın oranı ise 4'ten 90'a çıktı.
  • Fenerbahçe'nin 2.5 olan oranı da 3.35'e yükseltildi.
  • Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Galatasaray'ın oranı ise 1.6'dan 1.1'e düşürüldü.

Trabzonspor, Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de şampiyonluk oranları altüst oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞLI OLARAK HAKKIMIZ HELAL DEĞİLDİR RABBİM MİSLİYLE ÇIKARSIN İNŞALLAH !!! 11 33 Yanıtla
  • monşer null:
    Şampiyon GS 2. Fb 9 7 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    nereye baksalar en tepede galatasarayı görüyorlar. Yoruldunuz artık be kuşlar 4 1 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Fazla zorlamayın krank milini kırarsınız 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:39 2024’te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları 2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
09:05 Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı
08:47 Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş’i maç sonu dövmeye kalkmış Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış
08:38 Suriye’nin yeni Savunma Bakanı Kasra’dan terör örgütü YPG’ye ültimatom Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
08:16 İsrail, Yemen’deki Husilere karşı harekat başlatıyor İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 18:17:55. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de şampiyonluk oranları altüst oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.