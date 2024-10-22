Süper Lig\'de şampiyonluk oranları değişti

Bilişim Hurda:

TEK BÜYÜK GALATASARAY makas çok açıldı. DİĞERLERİ ÇOK GERİDE KALDI feto ile TFF ile ayak oyunları ile Galatasaray ı kendi seviyelerine indirmeye çalışacakları daha iyi olup yarışmaya calılırsanız felişirsiniz