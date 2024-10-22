Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 3 puanı hanesine yazdırdığı, Fenerbahçe'nin ise 2 puan kaybettiği Trendyol Süper Lig'in 9. haftasının şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi.
Özellikle Antalyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray ve Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'deki değişim dikkati çekti. Sarı-lacivertli takımın oranındaki artış, sarı-kırmızılıların oranındaki düşüş göze çarptı.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (20)