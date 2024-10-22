Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti - Son Dakika
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig\'de şampiyonluk oranları değişti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası geride kalırken şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi. Yeni oranların ardından Galatasaray'daki yükseliş ve Fenerbahçe'deki düşüş dikkat çekti.

22.10.2024 19:35
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Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 3 puanı hanesine yazdırdığı, Fenerbahçe'nin ise 2 puan kaybettiği Trendyol Süper Lig'in 9. haftasının şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Özellikle Antalyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray ve Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'deki değişim dikkati çekti. Sarı-lacivertli takımın oranındaki artış, sarı-kırmızılıların oranındaki düşüş göze çarptı.

İŞTE YENİ ORANLAR

  • 1- Galatasaray: 1.6 (Önceki oran 1.8)
  • 2- Fenerbahçe: 2.5 (Önceki oran 2.1)
  • 3- Beşiktaş: 4 (Önceki oran 4)
  • 4- Trabzonspor: 67 (Önceki oran 67)
  • 5- Başakşehir: 100 (Önceki oran 67)
  • 6- Kasımpaşa: 250 (Önceki oran 250)
  • 7- Samsunspor: 250 (Önceki oran 750)
  • 8- Sivasspor: 250 (Önceki oran 200)
  • 9- Alanyaspor: 500 (Önceki oran 500)
  • 10- Gaziantep FK: 500 (Önceki oran 500)
  • 11- Rizespor: 500 (Önceki oran 500)
  • 12- Antalyaspor: 750 (Önceki oran 750)
  • 13- Eyüpspor: 750 (Önceki oran 1500)
  • 14- Göztepe: 1000 (Önceki oran 1500)
  • 15- Kayserispor: 1000 (Önceki oran 1000)
  • 16- Konyaspor: 1500 (Önceki oran 1500)
  • 17- Adana Demirspor: 2000 (Önceki oran 750)
  • 18- Bodrum FK: 2000 (Önceki oran 2000)
  • 19- Hatayspor: 2000 (Önceki oran 1000)

Trabzonspor, Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Yaman Auto:
    Ferhat okudun mu haberi okuma yazman varsa tabii :)) 57 9 Yanıtla
    Mert GİRGİN:
    Ferhat kimdir ?? 0 0
    Mehmet Yılmaz:
    Feroş şuan vurduruyor ?????? 0 0
  • Bilişim Hurda:
    TEK BÜYÜK GALATASARAY makas çok açıldı. DİĞERLERİ ÇOK GERİDE KALDI feto ile TFF ile ayak oyunları ile Galatasaray ı kendi seviyelerine indirmeye çalışacakları daha iyi olup yarışmaya calılırsanız felişirsiniz 38 18 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Boşuna Değişmesin şampiyon GS 39 14 Yanıtla
    Bülent Tunçer:
    bakacazz kartal yedirtmez size bu kaymağı 1 1
  • Levent Tasdelen:
    fero şuan yoğun annesinin müşterilerine fiş kesiyor :) 29 13 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    sekistas nerede 22 14 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ferhat a kapak olsun 24 9 Yanıtla
  • Alpi:
    Ulan bu 8taş Tangalı Taytlı küçük kulüp hiç bir zaman ilk 2 olamadı olamayacak taraftarı küçük kitlesi küçük yazık salıncakta sallandırmak için ideal takım 13 18 Yanıtla
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