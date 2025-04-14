Süper Lig\'de şampiyonluk oranları değişti

Muhammedd:

Gnahların takımı şikespor yöneticileri iftiralarla sponsorluklarla kötülüklerine devam ettiği sürece yıllarca şampiyonluk göremeyecektir... "..., oysa onlar tuzak kurdukça ALLAH da onların tuzaklarına karşılık verecektir. çünkü ALLAH tuzak kuranlara en güzel karşılığı verendir" :)