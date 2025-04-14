Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti - Son Dakika
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig\'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de 31. hafta sonunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarının tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. Maçların ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 2.90'dan 3.15'e, Galatasaray'ın oranı ise 1.28'den 1.31'e yükseldi.

14.04.2025 17:22
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Trendyol Süper Lig'de 31. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını oynamasıyla şampiyonluk yarışındaki takımların oranı güncellendi.

İKİ TAKIM DA MAÇINI KAZANDI

Lider Galatasaray, lig üçüncüsü Reeder Samsunspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı kırmızılılar, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Puanını 74 yapan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

ORANLAR DEĞİŞTİ

İkinci sıradaki Fenerbahçe ise kümede kalma savaşı veren Net Global Sivasspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, Talisca ve Tadic'in (2) golleriyle maçı 3-1 kazandı. Puanını 68 yapan Fenerbahçe, Galatasaray takibini sürdürdü. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını tamamlasıyla Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi.

  • Fenerbahçe'nin oranı 2.90'dan 3.15'e yükseldi.
  • Galatasaray'ın oranı ise 1.28'den 1.31'e yükseldi.
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Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Göztepeli:
    futbol kalitesi adalet gereği bu sene de galatasaray hak etti, yönetimleri çaldırmazsa galatasaray şampiyon olur 53 1 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Gnahların takımı şikespor yöneticileri iftiralarla sponsorluklarla kötülüklerine devam ettiği sürece yıllarca şampiyonluk göremeyecektir... "..., oysa onlar tuzak kurdukça ALLAH da onların tuzaklarına karşılık verecektir. çünkü ALLAH tuzak kuranlara en güzel karşılığı verendir" :) 37 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    şampiyon Fenerbahçe 1 18 Yanıtla
  • Engin Engo:
    ŞAMPİYON BELLÜÜÜÜ 13 2 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    yine bir boklar dönüyor inanmayın 2 0 Yanıtla
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