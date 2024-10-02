Süper Lig\'de şampiyonluk oranları güncellendi

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Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde 7. hafta geride kalırken şampiyonluk oranlarına güncelleme geldi. Son güncellemede zirvenin en büyük favorilerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranları değişti.

GALATASARAY PUAN KAYBETTİ

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar, rakibini 3*0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yenerek haftayı kayıpsız kapattı. Haftaya 6'da 6 ile giriş yapan Galatasaray, 3-0 öne geçtiği maçta sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak ilk kez puan kaybı yaşadı. Trabzonspor ise evinde Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Süper Lig'de 7. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

İşte yeni şampiyonluk oranları;