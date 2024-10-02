Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi - Son Dakika
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

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Süper Lig'de 7. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendi. Zirvenin en büyük favorileri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranları değişti. Fenerbahçe'nin oranı 2.1'den 2'ye, Galatasaray'ın oranı ise 1.8'den 1.85'e çıktı.

02.10.2024 11:15  Güncelleme: 11:24
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Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde 7. hafta geride kalırken şampiyonluk oranlarına güncelleme geldi. Son güncellemede zirvenin en büyük favorilerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranları değişti.

GALATASARAY PUAN KAYBETTİ

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar, rakibini 3*0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yenerek haftayı kayıpsız kapattı. Haftaya 6'da 6 ile giriş yapan Galatasaray, 3-0 öne geçtiği maçta sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak ilk kez puan kaybı yaşadı. Trabzonspor ise evinde Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Süper Lig'de 7. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

İşte yeni şampiyonluk oranları;

  • Trabzonspor: 67
  • Beşiktaş: 4
  • Fenerbahçe: 2 (Önceki oran 2.1)
  • Galatasaray: 1.85 (Önceki oran 1.8)
Süper Lig\'de şampiyonluk oranları güncellendi

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Son Dakika Spor Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Wolf_man666 null:
    ulan çatır çatır Beşiktaşon hakkını Yiyorsunuz! penaltılarını vermiyorsunuz! Bu ülkeyi Renkli Dünyanızdan çekip Alacağız 18 6 Yanıtla
  • SNNT:
    Bakalım BJK oranı ne zaman yükselecek resmen bu oranları yapanlar devreden çıkarmak istiyorlar 16 6 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    TFFveMHK ne derse o bırakın böyle atmaları. 7 4 Yanıtla
  • Mesut null:
    O kadar uzun zamanda altın daha iyi getirir. Bu oranlarla para bağlamak aptallıktır. 5 1 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    samsunspor'a oran yok mu onun da şampiyon olma şansı var 3 0 Yanıtla
  • Yasin null:
    ülke ekonomisine kambur futbol 2 0 Yanıtla
  • Çuvaldız:
    Trabzona az vermişler 67 nin sonuna 0000000dayansalardı 1 1 Yanıtla
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