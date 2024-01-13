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Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar - Son Dakika
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Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar

Süper Lig'in ikinci yarısında kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, RAMS Başakşehir-Alanyaspor maçında ilk kez çalıştı. Alanyaspor'un 18. dakikada attığı gol, ofsayt gerekçesiyle Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi sonrası iptal oldu.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig\'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
13.01.2024 - 16:59,
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Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, ilk kez RAMS Başakşehir-Alanyaspor maçında çalıştı.

GOL İPTAL OLDU

Alanyaspor'un golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Alanyaspor'un 18. dakikada attığı gol, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi sonrası iptal edildi.

İşte o pozisyon;

Süper Lig'de tarihi an! Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez kullanıldı
Süper Lig'de tarihi an! Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez kullanıldı
Süper Lig'de tarihi an! Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez kullanıldı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar - Son Dakika
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