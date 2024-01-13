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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz•
Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, ilk kez RAMS Başakşehir-Alanyaspor maçında çalıştı.
Alanyaspor'un golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Alanyaspor'un 18. dakikada attığı gol, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi sonrası iptal edildi.
İşte o pozisyon;
Son Dakika › Spor › Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar - Son Dakika