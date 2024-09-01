RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı

RAMS Başakşehir, Antalyaspor\'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan RAMS Başakşehir, 2-0 geriye düştüğü maçta tarihi bir geri dönüşe imza atarak rakibini 5-2 mağlup etti. Bu sezon UEFA Konferans Ligi elemeleri dahil toplamda 9 resmi maç yapan turuncu lacivertliler, hiç yenilgi yüzü görmedi. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

01.09.2024 21:07
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'u ağırladı. 2-0 geriye düşen turuncu-lacivertliler, müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 5-2 galip ayrılmayı başardı.

ANTALYASPOR 2-0 ÖNE GEÇTİ

Maça hızlı başlayan Antalyaspor, 2. dakikada Sam Larsson'un golüyle 1-0 öne geçen konuk takım, 41. dakikada yine İsveçli futbolcunun golüyle 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Süper Lig'de tarihi geri dönüş! RAMS Başakşehir, konuk ettiği Antalyaspor'u 5-2 yendi

GERİ DÖNÜŞ ATEŞİNİ FIGUEIREDO YAKTI

2-0'un şokunu çabuk atlatan RAMS Başakşehir, Brezilyalı golcüsü Joao Figueiredo ile 2 dakikada sonra farkı 1'e indirmeyi başardı ve geri dönüşün ateşini yaktı. Bu golle birlikte ilk yarı da 2-1 Antalyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Süper Lig'de tarihi geri dönüş! RAMS Başakşehir, konuk ettiği Antalyaspor'u 5-2 yendi

DENİZ TÜRÜÇ SKORU EŞİTLEDİ

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü tamamen eline geçiren İstanbul temsilcisi, 62. dakikada Deniz Türüç'ün attığı golle skoru eşitlemeyi başardı.

Süper Lig'de tarihi geri dönüş! RAMS Başakşehir, konuk ettiği Antalyaspor'u 5-2 yendi

PIATEK'IN HAT-TRICKİ GALİBİYETİ GETİRDİ

Bu golle birlikte rüzgarı da arkasına alan RAMS Başakşehir, Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek'in golleriyle galibiyete uzandı. 29 yaşındaki golcü, 64, 72 ve 80. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Tecrübeli forvet, golleriyle takımının 3 puanı hanesine yazdırmasında aslan payına sahip oldu. Turuncu-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçtan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

Süper Lig'de tarihi geri dönüş! RAMS Başakşehir, konuk ettiği Antalyaspor'u 5-2 yendi

BAŞAKŞEHİR KAYBETMİYOR

1 maçı Avrupa'daki eleme karşılaşması nedeniyle ertelenen RAMS Başakşehir, ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puana ulaştı. Yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir, Çaykur Rizespor ile 1-1 deplasmanda 1-1 berabere kalırken, İç sahada Alanyaspor'u 4-2, Antalyaspor'u ise 5-2 mağlup etti. Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden turuncu lacivertliler, bu turnuvanın elemelerinde oynadığı 6 maçı da kaybetmedi, 5 galibiyet ve 1 beraberliği var. Çağdaş Atan'ın takımı, sadece deplasmandaki St. Patrick's maçından 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu sezon toplamda 9 resmi maç yapan İstanbul ekibi, 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

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Son Dakika Spor RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: 5sarayın en yakın rakibi ibb basaksehir 3 3 Yanıtla
  • ömer faruk ünalan: hiç sevmediğim takım başakşehir 2 1 Yanıtla
  • Çelikk: Başakşehir Geliyor Yanlız Büyük Takımlara Karşı Birşey Yapamaz 1 1 Yanıtla
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