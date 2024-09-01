RAMS Başakşehir, Antalyaspor\'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı

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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'u ağırladı. 2-0 geriye düşen turuncu-lacivertliler, müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 5-2 galip ayrılmayı başardı.

ANTALYASPOR 2-0 ÖNE GEÇTİ

Maça hızlı başlayan Antalyaspor, 2. dakikada Sam Larsson'un golüyle 1-0 öne geçen konuk takım, 41. dakikada yine İsveçli futbolcunun golüyle 2-0 üstünlüğü yakaladı.

GERİ DÖNÜŞ ATEŞİNİ FIGUEIREDO YAKTI

2-0'un şokunu çabuk atlatan RAMS Başakşehir, Brezilyalı golcüsü Joao Figueiredo ile 2 dakikada sonra farkı 1'e indirmeyi başardı ve geri dönüşün ateşini yaktı. Bu golle birlikte ilk yarı da 2-1 Antalyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

DENİZ TÜRÜÇ SKORU EŞİTLEDİ

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü tamamen eline geçiren İstanbul temsilcisi, 62. dakikada Deniz Türüç'ün attığı golle skoru eşitlemeyi başardı.

PIATEK'IN HAT-TRICKİ GALİBİYETİ GETİRDİ

Bu golle birlikte rüzgarı da arkasına alan RAMS Başakşehir, Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek'in golleriyle galibiyete uzandı. 29 yaşındaki golcü, 64, 72 ve 80. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Tecrübeli forvet, golleriyle takımının 3 puanı hanesine yazdırmasında aslan payına sahip oldu. Turuncu-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçtan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR KAYBETMİYOR

1 maçı Avrupa'daki eleme karşılaşması nedeniyle ertelenen RAMS Başakşehir, ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puana ulaştı. Yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir, Çaykur Rizespor ile 1-1 deplasmanda 1-1 berabere kalırken, İç sahada Alanyaspor'u 4-2, Antalyaspor'u ise 5-2 mağlup etti. Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden turuncu lacivertliler, bu turnuvanın elemelerinde oynadığı 6 maçı da kaybetmedi, 5 galibiyet ve 1 beraberliği var. Çağdaş Atan'ın takımı, sadece deplasmandaki St. Patrick's maçından 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu sezon toplamda 9 resmi maç yapan İstanbul ekibi, 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.