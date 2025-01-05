Süper Lig'de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor - Son Dakika
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Süper Lig'de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelen Kasımpaşa ile Gaziantep FK, 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya konuk takımın iki golünün birden iptal edilmesi damga vurdu. İlk iptal edilen golde topun çıkıp çıkmadığı tartışmalara neden oldu. Öte yandan son dakikada VAR müdahalesinin ardından ofsayt gerekçesiyle sayılmayan gol ise yarı otomatik ofsayt sistemini tartışmaya açtı.

05.01.2025 16:25  Güncelleme: 16:51
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. 2-2 beraberlikle biten karşılaşmada konuk takımın iki golünün iptal edilmesi müsabakaya damga vurdu ve tartışmaları da beraberinde getirdi.

GAZİANTEP FK'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Gaziantep FK, 1-1 devam eden karşılaşmanın 35. dakikasındaLungoyi'nin çevirdiği topta Maxim ile golü buldu. Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından top dışarı çıktığı gerekçesiyle Gaziantep FK'nin golünü iptal etti. Gaziantepli oyuncular ve teknik direktör Selçuk İnan, bu pozisyonda hakeme yoğun itirazda bulunsa da karar değişmedi.

Süper Lig'de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

AKILLARA GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI GELDİ

Topun çıkıp çıkmadığı tartışma konusu olurken, akıllara Galatasaray- Trabzonspor karşılaşması geldi. Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 4-3 kazandığı karşılaşmada bordo-mavililer, üçüncü golünü benzer tartışmaların yaşandığı pozisyonun devamında bulmuştu ve gol geçerli sayılmıştı. Dev maça damga vuran pozisyon, günlerce tartışılmıştı.

Süper Lig'de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor

SON DAKİKADAKİ GOLÜ DE VAR'A TAKILDI

Öte yandan Çaykur Rizespor- Beşiktaş karşılaşmasının ardından Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında da yarı otomatik ofsayt sistemiyle ilgili tartışma yaşandı. Konuk takım, 2-2 berabere devam eden müsabakanın 90+2. dakikada Christopher Lungoyi ile Kasımpaşa karşısında 3-2'yi buldu. Lungoyi'nin golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.

ÇAYKUR- RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Çaykur Rizespor, buna benzer bir golü 1-1 devam eden Beşiktaş maçının 90+4. dakikasında Jurecka ile bulmuştu ancak o gol de yarı otomatik ofsayt sisteminin müdahalesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edilmişti. Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçının ardından iptal edilen bu gole "Saç tıraşı VAR" ifadeleriyle tepki göstermişti . Süper Lig'in 18. hafta maçlarında yaşananlar benzer pozisyonlar yarı otomatik ofsayt sisteminin tartışılmasına neden oldu.

Süper Lig'de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor
Süper Lig\'de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor

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Son Dakika Spor Süper Lig'de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sergen:
    Çizgiye çok çok yakın belki de üstündeki top dışarıdan geldi diye gol iptal ediliyorsa, TS'un GS maçında açık ara dışarıdan çevrilerek attığı gol neden iptal etmedi? Bunlar takımlar üzerinden ülkemizi mi karıştırmaya çalışıyor ne yapıyor???? 67 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MEHMET BÜYÜKEKSİYİ MUMLA ARATAN FENERASYON 49 0 Yanıtla
  • Fatih Terim:
    fbjk beka sorunudur acilen kapatılmalı 20 3 Yanıtla
  • Fatih Terim:
    Ali ve adnanın kediciği ligde kaos çıkartıyor 18 1 Yanıtla
  • Murat Çoker:
    Antebin hakkını yediler son gol temizdi 16 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ VE ŞİKEDEN BAHCE KUME DUSURULMEDEN LIG DUZELMEZ 5 1 Yanıtla
  • oskaryangin null:
    bahis kralları ne derse o oluyor tartışmak salaklık olur 0 0 Yanıtla
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