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Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor! Akdeniz ekibinin hocası da istifa etti - Son Dakika

Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor! Akdeniz ekibinin hocası da istifa etti

Son Güncelleme: 28.10.2023 18:55

Süper Lig takımı Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, istifa etti. Sezona Ömer Erdoğan yönetiminde başlayan Akdeniz ekibi, 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 10 puan alabildi.

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

10 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDI

Ömer Erdoğan yönetiminde sezona başlayan Akdeniz ekibi, 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 10 puan topladı.

Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor! Ömer Erdoğan istifa etti

SİVASSPOR'A SON ANDA KAYBETTİLER

Alanyaspor, son olarak ligin 10. haftasında uzatma dakikalarına 1-0 önde girdiği maçta Sivasspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor! Ömer Erdoğan istifa etti

"FATURA SADECE HOCALARA KESİLMEMELİ"

Ömer Erdoğan, ligin 9. haftasında Trabzonspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Süper Lig'de yaşanan teknik direktör ayrılıkları için, "Bu kadar kolay olmaması lazım. Çoğu teknik direktörü yakından tanıyorum. Sırf fatura hocalara kesilmemesi gerekiyor" demişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Ömer Erdoğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor! Akdeniz ekibinin hocası da istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor! Akdeniz ekibinin hocası da istifa etti - Son Dakika
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