Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor! Akdeniz ekibinin hocası da istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

10 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDI

Ömer Erdoğan yönetiminde sezona başlayan Akdeniz ekibi, 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 10 puan topladı.

SİVASSPOR'A SON ANDA KAYBETTİLER

Alanyaspor, son olarak ligin 10. haftasında uzatma dakikalarına 1-0 önde girdiği maçta Sivasspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

"FATURA SADECE HOCALARA KESİLMEMELİ"

Ömer Erdoğan, ligin 9. haftasında Trabzonspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Süper Lig'de yaşanan teknik direktör ayrılıkları için, "Bu kadar kolay olmaması lazım. Çoğu teknik direktörü yakından tanıyorum. Sırf fatura hocalara kesilmemesi gerekiyor" demişti.