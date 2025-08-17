Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır için yeniden harekete geçti.
Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe,29 yaşındakimilli kaleci Uğurcan Çakır için Trabzonspor ile anlaşmaya yakın. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bu transferde İsmail Yüksek artı para karşılığında anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Göztepe deplasmanında taraftarlarla birlikte stadyuma giden Ali Koç, taraftarlara transfer müjdesi vererek yerli bir kaleci transfer edeceklerini söyleyerek, "Kimse merak etmesin. En iyi isimleri kadroya katmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kerem'de pürüzler gideriliyor. Bir de yerli kaleci alacağız" demişti.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de yılın takası! Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye geliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?