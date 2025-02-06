Süper Lig devi işi bitirdi! Altay Bayındır geri dönüyor - Son Dakika
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Spor

Süper Lig devi işi bitirdi! Altay Bayındır geri dönüyor

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Muslera'nın yerine kaleci arayan Galatasaray'ın, Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ı gündemine aldığı ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü. İngiliz ekibinde az forma şansı bulan Bayındır'ın mutsuz olduğu iddia edilmişti. Bayındır'ın önümüzdeki sezon kesin olarak sarı-kırmızılıların formasını giyeceği öne sürüldü.

06.02.2025 16:11  Güncelleme: 16:23
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İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır, Türkiye'ye dönüyor. Süper Lig'in dev ekibi Altay Bayındır transferini bitirdi. Milli kaleci için bu kez de gündeme bomba gibi düşecek bir iddia atıldı.

GALATASARAY İŞİ BİTİRDİ

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fernando Muslera, yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, aradığı ismi buldu. Süper Lig devinin, Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır transferini bitirdiği kaydedildi. Haberde, Altay'ın önümüzdeki sezon kesin olarak sarı-kırmızılıların formasını giyeceği belirtildi.

SADECE 7 MAÇA ÇIKTI

Altay Bayındır, 2. sezonunu geçirdiği Manchester United'da şu ana kadar sadece 7 kez şans buldu. Milli kaleci, bu maçların 6'sını bu sezon oynarken toplamda 10 gol yedi ve 2 mücadelede de kalesini gole kapadı.

Süper Lig devi işi bitirdi! Altay Bayındır geri dönüyor

Manchester United, Altay Bayındır, Galatasaray, Muslera, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devi işi bitirdi! Altay Bayındır geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Cihan CANKAYA:
    bizim yedek kalecimiz bundan cok daha iyi 29 11 Yanıtla
  • 6490203:
    süper lig devi yazmışlar işte bu doğru 12 14 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    floryaya çöp kovası alıyorlar. 13 7 Yanıtla
  • miray:
    Kaleci kova olmasın 13 6 Yanıtla
  • Yücel Usug:
    süper lig devi sözünden başkası yalan haber gibi... 7 11 Yanıtla
  • Engin Engo:
    tam anadıolu takımı oluyoruz 12 5 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    altay efendi haber dogruysa kadıkoyde herseyi goze aldın demektir 11 4 Yanıtla
  • Emir Emir:
    GELECEK YIL UĞURCAN'I ALMAZLARSA GÖRÜN.BU İSİMLER TAMAMEN UĞURCAN'I GİZLEME YÖNTEMİ. 5 1 Yanıtla
  • kenan canli:
    yalan , yalan altaya prim yaptiriyor menejeri , Altay kim GS ye kaleci olmak kim 1 4 Yanıtla
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