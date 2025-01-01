Süper Lig devi, Rey Manaj\'a imzayı attırıyor

Spor

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Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 36 maçta 22 gol, 3 asistle oynayan Rey Manaj, yaz döneminde pek çok kulüple adı anılmasına rağmen kulübünde kalmıştı.

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Beklediği zamlı kontrat teklifini alamayan Arnavut golcünün menajeriyle temas kuran Trabzonspor yönetimi büyük ölçüde transferi bitirdi.

ŞENOL GÜNEŞ BEĞENİYOR

Şenol Güneş'in Süper Lig'de en beğendiği isimlerden olan Manaj'ın hafta sonuna kadar bordo-mavililere katılması bekleniyor. Sivasspor, Manaj için 3 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.