Süper Lig devi, Rey Manaj'a imzayı attırıyor - Son Dakika
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Süper Lig devi, Rey Manaj'a imzayı attırıyor

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Trabzonspor, Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj ile anlaşma sağladı. Manaj'ın hafta sonuna kadar Trabzonspor'a katılması bekleniyor.

01.01.2025 13:41  Güncelleme: 13:56
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Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 36 maçta 22 gol, 3 asistle oynayan Rey Manaj, yaz döneminde pek çok kulüple adı anılmasına rağmen kulübünde kalmıştı.

ANLAŞMA TAMAM

Beklediği zamlı kontrat teklifini alamayan Arnavut golcünün menajeriyle temas kuran Trabzonspor yönetimi büyük ölçüde transferi bitirdi.

ŞENOL GÜNEŞ BEĞENİYOR

Şenol Güneş'in Süper Lig'de en beğendiği isimlerden olan Manaj'ın hafta sonuna kadar bordo-mavililere katılması bekleniyor. Sivasspor, Manaj için 3 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

Süper Lig devi, Rey Manaj\'a imzayı attırıyor

Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devi, Rey Manaj'a imzayı attırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fatma Öztürk:
    İsterse Galatasaray'a gelsin, hiç farketmez. Allah bu adamı kalbindeki ile nafakalandırsın. Bu, ona yeter. 69 4 Yanıtla
  • monşer null:
    Ancak TS yakışır 33 13 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    arapzon kümeye 19 25 Yanıtla
  • Said yetmişsekiz:
    bir cacık olmaz bundan boş transfer 27 13 Yanıtla
  • murat atmaca:
    geldi bir dragus daha :)) 21 6 Yanıtla
  • Ankara null:
    katil buu 12 6 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    nasil olsa para kimsenin cebinden cikmiyor 8 1 Yanıtla
  • Oğuz Şeker:
    süper lig devi?? 0 2 Yanıtla
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