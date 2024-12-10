Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Spor

Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi

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Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın PFDK sevkleri açıklandı. Galatasaray, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi başta olmak üzere çeşitli nedenlerle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edildi.

10.12.2024 22:36  Güncelleme: 22:43
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Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın sona ermesiyle VAR kayıtlarının ardından PFDK sevkleri de açıklandı.

GALATASARAY TAKIM HALİNDE SEVK EDİLDİ

Galatasaray, çirkin ve kötü tezahüratı, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edildi.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA PFDK'DA

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ise "Çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI

"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.12.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ONVO ANTALYASPOR Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Süper Lig devi, takım halinde PFDK\'ya sevk edildi

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Son Dakika Spor Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ali Sami Yen:
    Federasyon kendi çalıp kendi oynuyor. Kulüplerinde sevk etme yetkisi olsun, kulüpler birliği hakemlere ve federasyona ceza verebilsin. 61 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5sarayı komple cehenneme bile sevk etseniz genede günahlarının ahların haram kupaların bedelini ödeyemezler 6 45 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    TFF’ye Küfür butonu 28 9 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat eser Ann nnen yine kaşınıyor anlaşılan bütün Galatasaray camiası olarak üstünden geçiyoruz 0E 33 3 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    Ferhat kendime gelmiş siteye geri gelmiş. E eğlencemiş eksik kalmıştı. Reis 8taş paspas olurken perdenin arkasına saklanıp konu GALATASARAY olunca salıncağından inme. 31 2 Yanıtla
  • mithat kibarkaya:
    tff başkanı sen sokak kabadayısı mısın 26 3 Yanıtla
  • Burak Şan:
    TFF tam O.Ç MHK tam kaliteli O.Ç 15 7 Yanıtla
  • Sefa Hisar:
    Galatasaray ın ancak 7 puanı silinirse Fenerbahçe nizi bu ligde şampiyon görürsünüz. 14 5 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    sizlere kim ceza versin 12 3 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    10 puan silin galatasarydan gercı o zaman bile fenerin şampiyon olma şansı yok 7 2 Yanıtla
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