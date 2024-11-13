Süper Lig devinde Muhammed Salah sesleri

Spor

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Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İngiliz devi ile yeni kontrat görüşmelerini sürdüren ve henüz anlaşamayan Mısırlı yıldız için yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ederken ortaya atılan bir iddia sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

GALATASARAY DEVREDE

İngiliz basınından Sky'ın haberine göre, Liverpool ve Salah cephesinin beklentilerinin birbirinden uzak olduğu ve şu an için yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadı. Salah'a ayrıca Suudi Arabistan ve Avrupa'dan da talipler olduğu kaydedilirken yıldız isim için yazılan kulüplerden biri de Galatasaray.

Sarı-Kırmızılılar'ın Liverpool ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan 32 yaşındaki sağ kanat Salah için düğmeye bastığı hatta Sarı-kırmızılı ekibin, Salah'ın menajeriyle ön görüşme yaptığı öne sürüldü.