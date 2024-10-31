Süper Lig devinden Arda Güler'e teklif - Son Dakika
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Süper Lig devinden Arda Güler'e teklif

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Real Madrid'de oldukça az süre bulan milli futbolcumuz Arda Güler'in kiralık olarak takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin de Arda için İspanyol devine sözlü olarak yarım sezonluk kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.

31.10.2024 17:01
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Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'den yeterli forma şansını vermediği milli yıldızımız Arda Güler'in kiralık olarak takımdan ayrılabileceği ve Süper Lig kulübünün transfer için devrede olduğu iddia edildi.

KİRALIK GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Fichajes'te yer alan habere göre, Ancelotti'nin kritik maçlarda süre vermediği Arda Güler, Real Madrid'de talep edilen yüksek tempoya uyum sağlayamıyor. Ancelotti'nin güvenini kazanamayan milli futbolcunun, takımdan kiralık olarak ayrılmaya artık daha sıcak baktığı öne sürüldü. Haberde, "Arda Güler ve yakın çevresi, kiralık olarak ayrılmanın geri bir adım değil, Real Madrid'e daha güçlü dönebilmek için bir fırsat olduğunu biliyor" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN SÖZLÜ TEKLİF

Öte yandan Arda'nın eski takımı olan Fenerbahçe'nin Real Madrid'e sözlü olarak yarım sezonluk kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. İspanyol devinin henüz kararını vermediği ve olası kiralık hamlesinde sarı-lacivertlilerin teklifini değerlendirebileceği aktarıldı. Fenerbahçe yönetimi, fırsat çıkması halinde birçok İngiliz kulübünün yanı sıra Almanya'dan Leverkusen ve Dortmund ile İspanya'dan Sevilla'nın da istediği Arda Güler transferi için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır.

SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasını 11 maçta giydi ve toplamda 292 dakika sahada kalabildi. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına gol ya da asist katkısı veremedi. Arda'nın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig devinden Arda Güler\'e teklif

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Son Dakika Spor Süper Lig devinden Arda Güler'e teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Atilla levent:
    harcamayin cocugu kalsin orda 102 5 Yanıtla
  • Gökhan Biçer:
    Türkiye’ye gelme sakın 90 5 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ferhat eser Boş yorumlarını Kendine saklaa 65 5 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Kaderinizden kaçamazsınız en büyük GALATASARAY başka büyük yok, gerisi lafı güzaf, ŞAMPİYON GALATASARAY 51 17 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bir Beşiktaşlı olarak ardanın dönüp önce 5saraylılara sonra hamsisporlulara çakmasını bende çok isterim fenerbahçe alamazsa Beşiktaş alıp görevleri yerine getirsin 23 38 Yanıtla
  • Abdullah Baykal:
    Gittiğinden beri 20 defa kiralandı 13 kez satıldı Arda’dan başka topçumuz yok sanırım Avrupa’da 54 5 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Balon arda ortada kaldı 11 21 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Fenerbahçe’ye gelse de yedek kalacak. İkinci ligden bir tamıma gitmesi gerekiyor oynaması için. Çünkü Arda ikinci lig oyuncusu. 11 14 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Arda bence balon süper lig fizik istiyor burada oynayamaz ama bodrumsporda oynar YÜCEL SARIMOLLAOĞLU 8 16 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    gelsede bişey değişmez Fenerbahçe top oynamıyor 17 6 Yanıtla
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