Süper Lig devinden Arda Turan bombası - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig devinden Arda Turan bombası

Geniş Video İzle

Süper Lig'de Trabzonspor, son dönemlerde beklenen performansı sergileyememesi sonucunda hoca değişikliği kararı alıyor. İstifası beklenen teknik direktör Şenol Güneş'in yerine Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran başarılı hoca Arda Turan'ın adı geçiyor. Trabzonspor yönetimi, hoca değişikliği kararını büyük bir bölümünün onayıyla alırken, Arda Turan hakkındaki sürpriz gelişmeler her an yaşanabilir.

10.03.2025 10:30  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında ağırladığı Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da bu yenilginin yankıları sürüyor. Bordo-Mavililer, beklenen performansın sergilenememesi sonrası hoca değişikliğine hazırlanıyor.

BEKLENENİ BİR TÜRLÜ VEREMEDİ

3. haftada Beşiktaş derbisiyle Trabzonspor'da göreve başlayan Şenol Güneş, ligdeki 23 maçın 8'ini kazanabildi. Tecrübeli hoca yönetiminde 9 mağlubiyet alınırken, 6 beraberlik elde edildi. 1.30 puan ortalamasına kalan Güneş, Trabzonspor'daki 5. döneminde en kötü süreci yaşıyor. 11 yıl aradan sonra büyük umutlarla Fırtına'da göreve getirilen 72 yaşındaki çalıştırıcı, beklentilerin çok altında kaldı.

ŞENOL GÜNEŞ GİTTİ GİDİYOR

Bu sezon deplasmanda hiç kazanamayan ve ligde hedefini Avrupa potası olarak belirlemesine rağmen üst üste aldığı 2 mağlubiyetle ateş hattına iyice yaklaşan Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş istifa edecek. Sondan ikinci sıradaki Hatayspor'un Fırtına'yı evinde mağlup etmesinin ardından Papara Park'ta yoğun şekilde istifa tezahüratları yapıldı. Bununla ilgili basın toplantısında kendisine yöneltilen soruya "Kulübü koruyacak bir karar alırım. Gerekeni yaparım" diyen Şenol Güneş'in geleceğiyle ilgili Trabzonspor Yönetimi olağanüstü toplantı. Yöneticilerin büyük bölümü, hoca değişikliğinin en doğru tercih olacağını söyledi.

EN GÜÇLÜ ADAY ARDA TURAN

İstifası hazır olan Şenol hocanın kısa zaman içinde görevinden ayrılması bekleniyor. Şenol Güneş sonrasında teknik direktörlük görevi adına Eyüpspor'un başarılı hocası Arda Turan, ilk aday.

Süper Lig devinden Arda Turan bombası

Trendyol Süper Lig, Şenol Güneş, Trabzonspor, Arda Turan, Eyüpspor, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devinden Arda Turan bombası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Necati Çolak :
    Şenol hocayı sevmem ama sorun hocayla ilgili olduğunu düşünüyorum neticede bu kadrayu Şenol hoca oluşturmadı bunun suçlusu yönetim ve bu kadroyu oluşmasında vesile olanlardır hoca değişikliği Trabzonspor'un kötü gidişatını engelleyemez 24 12 Yanıtla
  • Vahap Kirkor:
    Arda gs ye gitmek istiyor. 5 3 Yanıtla
  • Enis Demirağ:
    Şenol güneşin derhal istifa etmesi gerekir bi at 40 sene koşmaz hakaret yeme gençler gelsin senin Fors'un 20 sene önceydi şimdi kuşun bile ötmüyor GS taraftarı olarak söylüyorum benim ikinci takımım Trabzon bir Rumelili olarak 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı

13:04 Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
11:58 Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
09:50 Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
20:52 Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
20:06 Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
19:50 İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
19:42 İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
19:29 İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
19:17 İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
19:17 Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 14:03:18. #7.13#
SON DAKİKA: Süper Lig devinden Arda Turan bombası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.