Süper Lig devinden Arda Turan bombası

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında ağırladığı Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da bu yenilginin yankıları sürüyor. Bordo-Mavililer, beklenen performansın sergilenememesi sonrası hoca değişikliğine hazırlanıyor.

BEKLENENİ BİR TÜRLÜ VEREMEDİ

3. haftada Beşiktaş derbisiyle Trabzonspor'da göreve başlayan Şenol Güneş, ligdeki 23 maçın 8'ini kazanabildi. Tecrübeli hoca yönetiminde 9 mağlubiyet alınırken, 6 beraberlik elde edildi. 1.30 puan ortalamasına kalan Güneş, Trabzonspor'daki 5. döneminde en kötü süreci yaşıyor. 11 yıl aradan sonra büyük umutlarla Fırtına'da göreve getirilen 72 yaşındaki çalıştırıcı, beklentilerin çok altında kaldı.

ŞENOL GÜNEŞ GİTTİ GİDİYOR

Bu sezon deplasmanda hiç kazanamayan ve ligde hedefini Avrupa potası olarak belirlemesine rağmen üst üste aldığı 2 mağlubiyetle ateş hattına iyice yaklaşan Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş istifa edecek. Sondan ikinci sıradaki Hatayspor'un Fırtına'yı evinde mağlup etmesinin ardından Papara Park'ta yoğun şekilde istifa tezahüratları yapıldı. Bununla ilgili basın toplantısında kendisine yöneltilen soruya "Kulübü koruyacak bir karar alırım. Gerekeni yaparım" diyen Şenol Güneş'in geleceğiyle ilgili Trabzonspor Yönetimi olağanüstü toplantı. Yöneticilerin büyük bölümü, hoca değişikliğinin en doğru tercih olacağını söyledi.

EN GÜÇLÜ ADAY ARDA TURAN

İstifası hazır olan Şenol hocanın kısa zaman içinde görevinden ayrılması bekleniyor. Şenol Güneş sonrasında teknik direktörlük görevi adına Eyüpspor'un başarılı hocası Arda Turan, ilk aday.