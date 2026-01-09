Galatasaray'dan Fabian Ruiz bombası - Son Dakika
Galatasaray'dan Fabian Ruiz bombası

09.01.2026 09:02
Galatasaray, PSG'nin yıldızı Fabian Ruiz için transfer görüşmelerine başladı ve şartları sordu. PSG'nin yüksek bonservisli tekliflere açık olabileceği belirtilirken, Galatasaray'ın pazarlıkla süreci ilerletmesi bekleniyor. 29 yaşındaki Ruiz'in piyasa değeri 40 milyon euro, bu sezonki performansı ise 21 maçta 2 gol 3 asist. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Galatasaray, orta saha takviyesi için PSG forması giyen dünyaca ünlü yıldız Fabian Ruiz'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin Fransız ekibiyle temasa geçtiği ve transfer şartlarını sorduğu öğrenildi.

GALATASARAY, PSG İLE TEMASA GEÇTİ

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, taraftarı heyecanlandıracak bir isim için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Paris Saint-Germain'de forma giyen Fabian Ruiz için PSG ile masaya oturduğu ve oyuncunun durumunu sorduğu belirtildi.

Görüşmede Fransız ekibinin henüz net bir karar vermediği, ancak kadro planlamasına göre yüksek bonservisli tekliflere açık olabileceği kaydedildi.

KUPA KOLEKSİYONU DİKKAT ÇEKTİ

Fabian Ruiz, geçtiğimiz sezon PSG ile dikkat çeken bir başarı grafiği yakaladı. İspanyol orta saha; Fransa Ligi, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonluklarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi kupasını da kazandı.

Bu sezon başında ise UEFA Süper Kupa ve Kıtalararası şampiyonluk sevinci yaşadı. Ruiz, İspanya Milli Takımı ile de Avrupa Şampiyonluğu apoletini taktı.

GÖRÜŞMELERİN HIZLANMASI BEKLENİYOR

Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği ifade edilirken, Galatasaray cephesinin sıkı pazarlıkla şartları zorlayacağı aktarıldı.

40 MİLYON EURO DEĞER, 21 MAÇTA 5 KATKI

29 yaşındaki Fabian Ruiz'in güncel piyasa değerinin 40 milyon euro olduğu belirtiliyor. İspanyol orta saha oyuncusu bu sezon PSG formasıyla çıktığı 21 maçta 2 gol ve 3 asist üretti.

