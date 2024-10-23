Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci\'ye açık çek

Yakup Turnagöl:

Ne oldu lan dürzüler ??? Hepinizin açısı mı var ??? Dünyanın en büyük şehir takımıdır Trabzonspor. İstanbul takımlarının kocasıdır Trabzonspor. İstanbul dışına şampiyonluğu ilk ve en çok çıkaran Anadolu takımıdır Trabzonspor. Daha sayayım mı genç cahiller !!!