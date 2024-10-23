Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek - Son Dakika
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Spor

Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek

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Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci için transfer gelişmeleri yaşanıyor. Trabzonspor, sarı-lacivertlilerle henüz yeni sözleşme imzalamayan, Kahveci'ye açık çek önerip ''Bize gel, istediğin rakamın altına imza at'' dedi.

23.10.2024 19:01
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek İrfan Can Kahveci için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRABZONSPOR DEVREDE

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci'nin masaya oturup hemen imza atması bekleniyordu. Ancak işler beklendiği gibi bitmedi. Sarı lacivertli yönetim, İrfan Can'ın imza parası istemesi üzerine masadan kalktı. Galatasaray ve Beşiktaş da tecrübeli futbolcu için anında devreye girdi.

ŞENOL GÜNEŞ AÇIK ÇEK VERDİ

Takvim'de yer alan habere göre; bordo-mavililerin deneyimli antrenörü Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Trabzonspor, İrfan'a açık çek önerip "Bize gel, istediğin rakamın altına imza at." dedi.

Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci\'ye açık çek

İrfan Can Kahveci, Trabzonspor, Şenol Güneş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • ferhat eser:
    süper lig devi trabzonun kasaba takımı olacak o admin 73 63 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    süper lig de tek dev GALATASARAY diğerleri Galatasaray gölgesinden basiplenen kuşlar 46 64 Yanıtla
  • Erkan Cinar:
    Süper lig devi mi :))) 72 35 Yanıtla
  • Adem Basibuyuk:
    Hisselerin yerlerde bu özgüven nereden hamsi 47 23 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Ne oldu lan dürzüler ??? Hepinizin açısı mı var ??? Dünyanın en büyük şehir takımıdır Trabzonspor. İstanbul takımlarının kocasıdır Trabzonspor. İstanbul dışına şampiyonluğu ilk ve en çok çıkaran Anadolu takımıdır Trabzonspor. Daha sayayım mı genç cahiller !!! 29 30 Yanıtla
  • mirac uzun:
    Boş haber açık çek de ne imiş 43 14 Yanıtla
  • cem akçay:
    Deve bak tam deve 30 20 Yanıtla
  • Serdar Ozen:
    Hamsi siz önce kümede kalın 23 23 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Ferhat eser trabzunun çocuğudur babası trabzon spordur 22 11 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sezo senin babanbenim ama adını sezo koymamıştık annen değiştirdi galiba sonradan 5 18 Yanıtla
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