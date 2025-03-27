Süper Lig devinden Joao Felix sürprizi - Son Dakika
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Süper Lig devinden Joao Felix sürprizi

Süper Lig devinden Joao Felix sürprizi

Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Sezon başında Chelsea'ye transfer olan ancak ocak ayında kiralandığı Milan'da da tutunamayan Joao Felix, Fenerbahçe'ye önerildi. Jose Mourinho'nun, Tadic'in ayrılması halinde vatandaşının transferine onay verebileceği öne sürüldü.

27.03.2025 14:41
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Sezon başında Chelsea'ye transfer olan, ocak ayında kiralandığı Milan'da da tutunamayan Joao Felix, Süper Lig devine önerildi.

BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Chelsea'nin Atletico Madrid'e sürpriz bir şekilde 52 milyon euro teklif etmesi sonrası 25 yaşındaki hücum oyuncusu İngiltere'nin yolunu tuttu. Ancak Chelsea'deki ikinci macerası da istediği gibi gitmedi. Felix, ocak ayında Milan'a kiralandı. Yıldız futbolcu İtalya'da da umduğunu bulamadı.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Sezon sonunda Chelsea'ye dönecek olan Joao Felix'in menajerleri, uygun şartların oluşması halinde Fenerbahçe'ye transferinin mümkün olabileceğini iletti.

MOURINHO ONAY VEREBİLİR

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'ye, Felix'e yeşil ışık yakmaları halinde uygun koşullarda transfer olabileceği mesajı gönderildi. Yönetimin bu konuyu değerlendirmeye alıp, Jose Mourinho'ya sunacağı belirtildi. Menajer Jorge Mendes, hem Mourinho'nun hem de Felix'in temsilcisi konumunda. Dünyaca ünlü teknik adam, Tadic'in ayrılması halinde vatandaşının transferine onay verebilir.

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Chelsea, Futbol, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devinden Joao Felix sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • UğuR DURAN:
    Fener bu sene Şampiyon olamazsa Jose gider. O yüzden Felix işini unutun!!! 6 4 Yanıtla
  • Ali Arat:
    yaw he he 7 1 Yanıtla
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