Süper Lig'de Samsunspor ve MKE Ankaragücü Emre Belözoğlu için harekete geçti. Özellikle Ankaragücü'nün genç çalıştırıcıya büyük ilgi duyduğu ve kısa sürede görüşme gerçekleştireceği konuşuluyor.
MKE Ankaragücü ve Samsunspor için gündeme gelen bir diğer isim ise Rıza Çalımbay. Deneyimli hocanın da iki takımdan biri ile sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Emre Belözoğlu yönetiminde Başakşehir, 86 maça çıktı. Turuncu-lacivertliler bu karşılaşmalarda 44 galibiyet, 21 yenilgi ve 21 beraberlik aldı. Belözoğlu, İstanbul ekibinin başında 1.75'lik puan ortalaması yakaladı.
Son Dakika › Spor › Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor! Bu kez ateşten gömleği giyecek - Son Dakika