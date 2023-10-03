Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor! Bu kez ateşten gömleği giyecek - Son Dakika

Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor! Bu kez ateşten gömleği giyecek

Son Güncelleme: 03.10.2023 10:49

Başakşehir ile yolları ayıran Emre Belözoğlu için MKE Ankaragücü ve Samsunspor'un devrede olduğu iddia edildi. Süper Lig'de 6 puanla 14. sırada bulunan başkent ekibinin kısa süre içinde Belözoğlu ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Süper Lig'de Samsunspor ve MKE Ankaragücü Emre Belözoğlu için harekete geçti. Özellikle Ankaragücü'nün genç çalıştırıcıya büyük ilgi duyduğu ve kısa sürede görüşme gerçekleştireceği konuşuluyor.

RIZA ÇALIMBAY DA LİSTEDE

MKE Ankaragücü ve Samsunspor için gündeme gelen bir diğer isim ise Rıza Çalımbay. Deneyimli hocanın da iki takımdan biri ile sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.

1.75'LİK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Emre Belözoğlu yönetiminde Başakşehir, 86 maça çıktı. Turuncu-lacivertliler bu karşılaşmalarda 44 galibiyet, 21 yenilgi ve 21 beraberlik aldı. Belözoğlu, İstanbul ekibinin başında 1.75'lik puan ortalaması yakaladı.

Emre Belözoğlu, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor! Bu kez ateşten gömleği giyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor! Bu kez ateşten gömleği giyecek - Son Dakika
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