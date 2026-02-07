Süper Lig\'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor\'u liderlikten ettiler

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 5-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.
Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Onur Ulaş, 50 ve 59. dakikalarda Mame Mor Faye, 53. dakikada Kanga ve 90+1. dakikada Alper Karaman kaydetti. Konuk ekip özellikle ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.
Bu sonuçla birlikte puanını 47'ye yükselten Esenler Erokspor, Amedspor ve Erzurumspor'u geride bırakarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
