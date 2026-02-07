Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler - Son Dakika
Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler

07.02.2026 16:38
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Hatayspor'u 5-0 yendi. Bu sonuçla puanını 47'ye yükselten Esenler Erokspor, Amedspor ve Erzurumspor'u geride bırakarak liderliğe yükseldi. Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri Onur Ulaş, Mame Mor Faye, Kanga ve Alper Karaman attı.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 5-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Onur Ulaş, 50 ve 59. dakikalarda Mame Mor Faye, 53. dakikada Kanga ve 90+1. dakikada Alper Karaman kaydetti. Konuk ekip özellikle ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDULAR

Bu sonuçla birlikte puanını 47'ye yükselten Esenler Erokspor, Amedspor ve Erzurumspor'u geride bırakarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • recep özoğul recep özoğul:
    Ne kadar saçma bir haber. bir maçla mı şampiyon olacaklar. Amedspor haftalardır lider durumda. Ve bugünkü maçı kazansa yine lider oluyor. Amedsporla ilgili hiç böyle bir haber yaptınız mı? Rezalet... 17 5 Yanıtla
  • Yasin Uygur Yasin Uygur:
    Bu faşizm zihniyetiniz bu dünyanızıda ahiretinizide mahvedecek 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:43
