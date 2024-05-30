Süper Lig'e son bilet! İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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Süper Lig'e son bilet! İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11'leri

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Trendyol Süper Lig'e yükselecek olan son takımın belli olacağı play-off finali, bu akşam saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak. İşte mücadelenin muhtemel 11'leri...

30.05.2024 17:42
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Trendyol Süper Lig biletini alacak son takım play-off finalinde belli oluyor. Sakaryaspor ile Bodrum FK'nın kozlarını paylaşacağı karşılaşma Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak olan mücadelede Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. 4. hakem olarak Cihan Aydın olacak.

İKİ TAKIMIN FİNAL YOLU

Geçen sezon değişen statüyle ligi üçüncü bitiren Sakaryaspor, doğrudan play-off finaline yükseldi. Sakaryaspor'un rakibi Bodrum FK ise play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Ahlatcı Çorum FK'yi saf dışı bıraktı. 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan iki ekipten Sakaryaspor, doğrudan 1. Lig vizesi alırken, Bodrum FK ise play-off maçları sonunda 1. Lig'e çıkmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Sakaryaspor: Cihan; Oğuz, Rotman, Donkor, Bülent; Sinan, Hasan; Dimitrov, Murat Cem, Del Valle; Ndlovu.

Bodrum FK: Diogo Sousa; Üzeyir, Celutska, Ali, Cenk; Ahmet; Burak, Samet, Mohammed, Kenan; Gökdeniz.

SAKARYASPOR 17 YILDIR SÜPER LİG'E HASRET

Daha önce 2'si play-off'tan olmak üzere 5 kez Süper Lig vizesi alan Sakaryaspor, 11 sezon yer aldığı Süper Lig'de en son 2006-2007'de mücadele etti. 1997-1998, 2000-2001, 2005-2006, 2007-2008 ve 2022-2023'te play-off oynayan Sakaryaspor, 1997-1998 ve 2005-2006'da rakiplerini geçerek Süper Lig'e yükseldi. Yeşil-siyahlı takım, 1980-1981, 1986-1987 ve 2003-2004'te ise doğrudan Süper Lig vizesi almıştı.

BODRUM FK BİR İLKİN PEŞİNDE

Süper Lig tecrübesi olmayan Bodrum FK, geçen sezon da yükseldiği finalde Pendikspor'a yenilerek Süper Lig'e yükselme şansını kaçırmıştı.

Süper Lig\'e son bilet! İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11\'leri

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Son Dakika Spor Süper Lig'e son bilet! İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'e son bilet! İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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