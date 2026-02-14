Süper Lig ekibinde başkanın kızı, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK\'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, geçtiğimiz günlerde son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişiyi bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etmişti.

510 KİŞİ PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

MEMİK YILMAZ'IN KIZI DA PFDK'YA SEVK EDİLENLER ARASINDA

Süper Lig ekibi Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz'ın kızı olan ve takım psikoloğu olarak görev yapan Ümmü Gülsüm Yılmaz'ın da bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi. Disiplin sevki sonrası gözler PFDK'dan çıkacak karara çevrildi.