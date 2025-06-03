Süper Lig ekibinden Edin Dzeko sürprizi: Anında reddetti - Son Dakika
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Spor

Süper Lig ekibinden Edin Dzeko sürprizi: Anında reddetti

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Süper Lig ekibinden Edin Dzeko sürprizi: Anında reddetti
03.06.2025 15:47
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Süper Lig ekibinden Edin Dzeko sürprizi: Anında reddetti
Haber Videosu

Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'nun yeni adresi netleşiyor. RAMS Başakşehir'in teklifini geri çeviren Bosnalı golcü, İtalya Serie A ekibi Como 1907 ile prensip anlaşmasına vardı. İstanbul'daki eşyalarını topladığı belirtilen Dzeko'nun kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'nun yeni adresi netlik kazanıyor. Deneyimli golcüye Süper Lig'den teklif olduğu iddia edilirken, Dzeko'nun yeni takımına karar verdiği belirtildi.

TEKLİFİ REDDETTİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, RAMS Başakşehir, Edin Dzeko'ya teklifte bulundu ancak Bosna Hersekli golcü bu teklifi geri çevirdi.

38 yaşındaki futbolcunun İtalya Serie A ekibi Como 1907 ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İstanbul'dan yarın eşyalarını taşıyacağı ifade edilen Dzeko'nun kısa süre içerisinde Como'ya imza atması bekleniyor.

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Son Dakika Spor Süper Lig ekibinden Edin Dzeko sürprizi: Anında reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Osman A:
    Bunlara burda milyonlarca euro veririz ama gider Como'da 100 bin euroya oynar. 52 0 Yanıtla
    dasauto:
    Harbi türkiyede oynayan yabancı futbolcuların özeti bu söz 0 0
  • kuzeyli baba:
    Başakşehir 10 tane Como eder bence hata yapmış ha napoli lecce Verona Bari Bologna olur anlarım ama Başakşehir mi Como mu dersen Başakşehir derim 8 5 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Adam aynı hatayı ikinciye yapar mı hiç? Ligin hali ortada.. 8 2 Yanıtla
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