Süper Lig ekibinden Vincenzo Montella'ya olay tepki - Son Dakika
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Spor

Süper Lig ekibinden Vincenzo Montella'ya olay tepki

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Konyaspor, stoperi Adil Demirbağ'ın A Milli Takım'a seçilmemesine tepki gösterdi. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella'yı hedef alan yeşil-beyazlı kulüp, Adil'in istatistiklerini paylaştı ve İtalyanca, "Nedenini merak ediyoruz?" sorusunu sordu.

04.10.2024 16:18
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A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki Karadağ ve İzlanda maçları kadrosu açıklandı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, savunma oyuncusu Adil Demirbağ'ın kadroda yer almamasına sitem etti.

"NEDENİNİ MERAK EDİYORUZ?"

Yeşil-beyazlılar, 26 yaşındaki Adil'in bu sezonki istatistiklerin yer aldığı bir görsel paylaştı. Teknik direkör Vincenzo Montella'ya göndermede bulunan Konya ekibi, paylaşıma İtalyanca olarak "Nedenini merak ediyoruz?" notunu düştü.

Konyaspor'un paylaşımı şu şekilde;

Süper Lig ekibinden Montella'ya olay tepki
Süper Lig ekibinden Vincenzo Montella\'ya olay tepki

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Son Dakika Spor Süper Lig ekibinden Vincenzo Montella'ya olay tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Talat Yelbuz:
    KULÜPLER MİLLİ TAKIMI KENDI FUTBOLCULARINI PAZARLAMA, OYNATMA YERI OLARAK GÖRÜYOR ONCE 4+3 TAŞ KENDI TAKIMI DA OYNAYAMAYAN SEMIH ILE BAŞLADI SIMDI DE GONYA SEMIH I GORDUNUZ MU KAC HAFTADIR YOK AMA 4+3 TAŞ ONU KANAT OYUNCUSU GALATASARAY LI KRAL YUNUS LA KIYASLIYOR, BARIŞ LA KIYASLIYOR 3 5 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    İstediğini alır baskıyla aldırtıyorsunuz sonrada oynatmıyor eeee o zaman ne anlamı kalıyor ne malum ocak ayında gidicek takımından 1 1 Yanıtla
  • Cafer Kirmacioglu:
    O yüzden hiç bir yerden başarı yok Türkiye sadece Beşiktaş Galatasaray fenerden ibaret değil 80 milyonluk ülkeden bir tane Takim şampiyonalar liginde yoksa hepsi hikaye Buda Türkiye’de futbol yok demektir sizde kicinizi yırtın Türkiye’de 1 0 Yanıtla
  • Erhan Duran:
    Adil Konya’nın oyuncusu değil ki milli takımın olsun her maç yaptığı hatalara bakın ne dediğimi anlarsınız 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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