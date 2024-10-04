Süper Lig ekibinden Vincenzo Montella\'ya olay tepki

Talat Yelbuz:

KULÜPLER MİLLİ TAKIMI KENDI FUTBOLCULARINI PAZARLAMA, OYNATMA YERI OLARAK GÖRÜYOR ONCE 4+3 TAŞ KENDI TAKIMI DA OYNAYAMAYAN SEMIH ILE BAŞLADI SIMDI DE GONYA SEMIH I GORDUNUZ MU KAC HAFTADIR YOK AMA 4+3 TAŞ ONU KANAT OYUNCUSU GALATASARAY LI KRAL YUNUS LA KIYASLIYOR, BARIŞ LA KIYASLIYOR