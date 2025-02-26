Süper Lig ekibinden TFF'ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz - Son Dakika
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Spor

Süper Lig ekibinden TFF'ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz

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Süper Lig ekibi Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaparak kritik maçlarını yabancı hakemin yönetmesini talep etti. Kulüp, Fenerbahçe-Samsunspor, Samsunspor-Galatasaray ve Trabzonspor-Samsunspor maçlarının yabancı hakemler tarafından yönetilmesini istedi.

26.02.2025 13:36
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Süper Lig'in formda ekiplerinden Samsunspor, TFF'ye başvurarak kritik maçlarını yabancı hakemin yönetmesini talep etti.

"3 MAÇ İÇİN İSTİYORUZ"

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Süper Lig'in kritik haftalarına girildiğine işaret edildi. Samsunspor'un ligde üçüncü sırada yer aldığının hatırlatıldığı açıklamada, "24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray- Fenerbahçe müsabakasına atanan yabancı hakem Slavko Vincic, adil ve tutarlı yönetimiyle örnek bir performans sergilemiştir. Bu doğrultuda, ilgili karşılaşmaya yabancı hakem atanması kararını memnuniyetle karşıladığımızı belirterek Federasyonumuzu tebrik ederiz.

Kulübümüz, Süper Lig'de üçüncü sırada yer almakta olup Avrupa kupalarına katılım mücadelesini sürdürmektedir. Sezonun son haftalarına yaklaşırken haklarımızın korunması adına müsabakalarda adil ve tutarlı bir saha yönetimi sağlanmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

TFF'ye yabancı hakem ataması yapılması için resmi başvuruda bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Bu çerçevede, Fenerbahçe-Samsunspor, Samsunspor-Galatasaray ve Trabzonspor-Samsunspor maçlarını yabancı hakemin yönetmesini istiyoruz. Türk futbolunun şeffaf, güvenilir ve adil bir ortamda yönetilmesi adına, kritik maçlarda yabancı hakem uygulamasının devam etmesi gerektiğine inanıyor ve konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Süper Lig ekibinden TFF\'ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig ekibinden TFF'ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Haci Mehmet DOGAN:
    Ne bu telaş sakin daha yenisin bu ligte 2 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    isin cilti cikacak dedik cikti da . Fb yuzunden. ee ne olacak topyekun her takim isteyebilir onlerinde ornek olustu.. federasyon cok kotu bir sinav verdi.. simdi ne olacak ona hayir de buna de ama ee niye digerine evet dedi olacak vsvs 4 0 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    An itibar ile diğer takımlar ! "Ellere var bize yokmuuu" Bir alt liğ ! "Azıcık da bana virrrr" ... Bu işin sonu amatör liğe kadar gider . 0 0 Yanıtla
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