Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi - Son Dakika
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Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin Azerbaycan ekiplerinden Zira FK forması giyen Salifou Soumah'ı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi. 21 yaşındaki Gineli kanat oyuncusu, daha önce Kayserispor'a transfer olmuş ancak maça dahi çıkmadan kontratı feshedilmişti. Sarı-kırmızılı takım, Soumah transferi nedeniyle 2 dönem transfer cezası almıştı.

03.03.2025 22:13  Güncelleme: 22:59
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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olan Fenerbahçe'nin transferde herkesi şaşırtacak bir hamle yaptığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE İÇİN SOUMAH İDDİASI

Imedias'ın haberine göre Fenerbahçe, Azerbaycan ekiplerinden Zira FK forması giyen 21 yaşındaki Gineli kanat oyuncusu Salifou Soumah'ı kadrosuna katmak üzere. Oyuncu için CSKA Sofya'nın da devrede olduğu ancak Fenerbahçe'nin transferde avantajlı konumda olduğu aktarıldı.

Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgun veren transfer hamlesi

"İMZA ATMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

Oyuncuya yakın kaynağa dayandırılan haberde "Salifou Soumah'ın Fenerbahçe'ye imza atma ihtimali çok yüksek. İlk temaslar olumlu yönde devam ediyor. Kulüp, Zira FC'nin talep ettiği 800 bin avroluk tutarı ödemeye hazır" ifadeleri kullanıldı.

3 YIL ÖNCE KAYSERİSPOR'A CEZA ALDIRMIŞTI

Salifou Soumah yaklaşık 3 yıl önce Kayserispor'a transfer olmuş ancak oyuncu maça dahi çıkmadan sözleşmesi feshedilmişti. İlerleyen süreçte Kayserispor, aralarında Soumah'ın da olduğu "Bir sezon içerisinde 4 kez haksız fesih yapılmamalı" kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle FIFA'dan 2 dönem transfer yasağı cezası almıştı.

Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgun veren transfer hamlesi

SOUMAH'IN SEZON PERFORMANSI

Salifou Soumah, Zira FK formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıktı. Soumah, bu karşılaşmalarda 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 21 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe\'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi

Kayserispor, Fenerbahçe, Azerbaycan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bayram ÖZSOY:
    Mou uygun gormusse bizim icin ok 33 3 Yanıtla
  • ayhan:
    Fenerbahçe Sparta Moskovada oynayan UGALDE alın, alın, alın, squad ekibiniz yakın takip etsin. 9 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi - Son Dakika
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