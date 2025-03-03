Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe\'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi

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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olan Fenerbahçe'nin transferde herkesi şaşırtacak bir hamle yaptığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE İÇİN SOUMAH İDDİASI

Imedias'ın haberine göre Fenerbahçe, Azerbaycan ekiplerinden Zira FK forması giyen 21 yaşındaki Gineli kanat oyuncusu Salifou Soumah'ı kadrosuna katmak üzere. Oyuncu için CSKA Sofya'nın da devrede olduğu ancak Fenerbahçe'nin transferde avantajlı konumda olduğu aktarıldı.

"İMZA ATMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

Oyuncuya yakın kaynağa dayandırılan haberde "Salifou Soumah'ın Fenerbahçe'ye imza atma ihtimali çok yüksek. İlk temaslar olumlu yönde devam ediyor. Kulüp, Zira FC'nin talep ettiği 800 bin avroluk tutarı ödemeye hazır" ifadeleri kullanıldı.

3 YIL ÖNCE KAYSERİSPOR'A CEZA ALDIRMIŞTI

Salifou Soumah yaklaşık 3 yıl önce Kayserispor'a transfer olmuş ancak oyuncu maça dahi çıkmadan sözleşmesi feshedilmişti. İlerleyen süreçte Kayserispor, aralarında Soumah'ın da olduğu "Bir sezon içerisinde 4 kez haksız fesih yapılmamalı" kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle FIFA'dan 2 dönem transfer yasağı cezası almıştı.

SOUMAH'IN SEZON PERFORMANSI

Salifou Soumah, Zira FK formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıktı. Soumah, bu karşılaşmalarda 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 21 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.