Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı - Son Dakika
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Spor

Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı

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Süper Lig'de -2 puanı bulunan Adana Demirspor, bu hafta da Samsunspor'a 3-2 mağlup oldu. Adana ekibi bir sonraki maçta Sivasspor'u yenemezse Süper Lig'de küme düşen ilk takım olacak.

10.03.2025 08:49  Güncelleme: 09:07
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Kıran kıran mücadelelere sahne olan Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan Samsunspor, rakibini 3-2 mağlup ederek 2 maç sonra hanesi 3 puan yazdırmayı başardı.

KADINLARA ÜCRETSİZ BİLET

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın taraftarlar, karşılaşmayı kale arkası tribünlerden ücretsiz olarak izledi. Futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" pankartıyla sahaya çıktı. Samsunsporlu futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkati çekmek amacıyla maçta mor forma giydi. Tribünlerde yer yer boşluklar göze çarparken az sayıda Adana Demirspor taraftarı da Samsunspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

ADANA DEMİRSPOR DÜŞMEK ÜZERE

Adana Demirspor -2 puanda kalarak alt lige düşmenin bir maç uzağında kaldı. Zor günler geçiren Adana temsilcisi, bir sonraki maçta Sivasspor'u yenemezse Süper Lig'de küme düşen ilk takım olacak. Adana Demirspor, ligde 28. haftayı BAY geçecek.

Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı

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Son Dakika Spor Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı - Son Dakika
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