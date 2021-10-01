Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 8. haftasında FT Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada serbest vuruşta Vargas'ın ortasında Samet Akaydın'ın kafası kalecide kaldı.
23. dakikada Balotelli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu üstten auta gitti.
28. dakikada kale çizgisinde oluşan karambolde topu rövaşata ile Vargas kale içine gönderdi. Kaleye yönelen topu çizgi üzerinden defans uzaklaştırdı.
35. dakikada sol kanattan ceza sahası içine kestiği köşe vuruşunda Veysel Sarı'nın kafası üstten auta gitti.
38. dakikada Kaan Kanak'ın ceza sahasına kestiği ortaya Balotelli vuramadı.Defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Bjarnason'un vuruşu üstten auta çıktı.
43. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahasına kestiği ortada Veysel Sarı'nın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlağı önünde bulan Balotelli'nin gelişine vuruşu ağlara gitti. 0-1
Stat: Antalya
Hakemler: Volkan Bayarslan x, Hakan Karabalcık x, Murat Tuğberk Curbay x
FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Kudriashov x, Güray Vural x,Nuri Şahin x, Poli x (Ghacha dk. 26 x), Fredy x, Milosevic x, Wright x, Crivelli x
Yedekler: Doğukan Özcan, Floranus, Naldo, Eren Albayrak, Mukaıru, Erkan Eybil, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Adana Demirspor: Ferhat Kaplan x, Svensson x, Samet Akaydın x, Sylvanus x (Kaan Kanak dk. 34 x), Rassoul x,Sinan Kurt x, Stambuuli x, Vargas x, Bjarnason x, Yunus Akgün xx, Balotelli xx
Yedekler: Muric, Tayyip Talha Sanuç, Assombalonga, Belhanda, Ezeh, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Castro, Osman Tarık Çamdal
Teknik Direktör: Vıncenzo Montella
Gol: Balotelli (dk. 43) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Wright, Veysel (FT Antalyaspor) - ANTALYA
Kaynak: İHA
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