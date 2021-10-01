Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

28. dakikada kale çizgisinde oluşan karambolde topu rövaşata ile Vargas kale içine gönderdi. Kaleye yönelen topu çizgi üzerinden defans uzaklaştırdı.

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