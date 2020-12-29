FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 6 (Maç sonucu) - Son Dakika

FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 6 (Maç sonucu)

FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 6 (Maç sonucu)
Son Güncelleme: 29.12.2020 21:21

Süper Lig'in 15. haftasında, FT Antalyaspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 15. haftasında, FT Antalyaspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Traore'nin şutu kaleciyi geçti, Naldo kaleye giden topu son anda kornere gönderdi.

63. dakikada Podolski'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın yerden vuruşu, kale direğinin yakınından dışarı çıktı.

65. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mame Diouf'un şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.

90. dakikada ceza sahası dışından Selim'in şutunu Boffin sektirdi, oyuna yeni giren Mirkan'ın önünde kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-6

90+1. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından çektiği sert şut, direkten geri döndü.

Stat: Antalya

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Samet Çavuş xx, Murat Şener xx

FT Antalyaspor: Boffin x, Mert Yılmaz x (Bünyamin dk. 28 x), Ersan Gülüm x (Eren Albayrak dk. 28 x), Naldo xx, Kudriashov x, Sidney Sam xx (Omar Imeri dk. 88 ?), Nuri Şahin xx, Hakan Özmert x (Gökdeniz dk. 28 x), Fredy xx, Podolski xx (Doğukan Sinik dk. 64 x), Orgill x

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Mevlüt Han, Serdar, Adem

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Hatayspor: Mohamedi xx, Popov xx, Billong xx, Pablo xx, Katranis xx (Mesut dk. 67 x), Akintola xxx (Burak Can dk. 88 ?), Ruben Riberio xx, Rayane Aabid xx, Traore xxx (Selim Ilgaz dk. 67 xx), Boupendza xxxx (Abdurrahman Canlı dk. 83 x), M. Diouf xxx ( Mirkan dk. 88 xx)

Yedekler: Yavuz, Akın Alkan, Soner, Helder Barbosa, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Boupendza (dk. 8, 17, 22 ve 45+1), Akintola (dk. 35), Mirkan (dk. 90) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Hakan Özmert, Orgill, Fredy, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin (Antalyaspor), Katranis, Traore, Mesut (Hatayspor)

(Cafer Eser - Suat Metin/İHA)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 6 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 6 (Maç sonucu) - Son Dakika
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