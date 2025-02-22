Süper Lig giderek karışıyor! Bir takımımız maçının tekrar edilmesini istedi - Son Dakika
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Spor

Süper Lig giderek karışıyor! Bir takımımız maçının tekrar edilmesini istedi

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün katıldığı canlı yayaında Konyaspor'un 'ofsayt' gerekçesiyle iptal edilen golünün aslında 'ofsayt' olmadığını söyledi. Bu açıklamalar üzerine harekete geçen Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na Kayserispor maçının tekrar edilmesi için çağrıda bulundu.

22.02.2025 07:24  Güncelleme: 07:43
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Süper Lig'in köklü takımlarından Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na Kayserispor maçının tekrarlanması için çağrıda bulundu.

MAÇIN TEKRARINI İSTEDİLER

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından bu kararı alan Konyaspor, Kayserispor maçının tekrar edilmesini istedi.

TFF BAŞKLANI CANLI YAYINDA "OFSAYT YOK" DEDİ

İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor - Konyaspor maçında Konyaspor'un Keyta ile bulduğu ancak 'ofsayt' gerekçesiyle iptal edilen golde 'ofsayt' olmadığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp, Kayserispor maçının tekrar edilmesi gerektiği vurgulanırken; "Bu haklı talebimiz, Kayserispor camiası tarafından da anlayışla karşılanacaktır." denildi.

KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI ŞÖYLE

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu akşam bir TV programına katılmış ve 8 Şubat Cumartesi günü oynadığımız Kayserispor maçına ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalardan sonra AVAR'da görev alan kişi veya kişiler neticesinde Konyaspor'umuzun puanının gasp edildiği tescillenmiştir.

Kayserispor - Konyaspor maçında AVAR'da görev alan teknik elemanların isimleri ve daha önce hangi maçlarımızda görev aldığı kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Öte yandan; Kulübümüz tarafından bahsedilen maça ilişkin adli süreç, ivedilikle başlatılacaktır.

Konya Milletvekilimiz Sayın Mehmet Baykan, Kayserispor maçında attığımız üçüncü gole ilişkin federasyondan gelen yazılı metni, 14 Şubat günü kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Öyle anlaşılıyor ki; TFF 1. Başkan Vekili Sayın Mecnun Otyakmaz, AVAR'da görevli kişi veya kişiler tarafından yanlış bilgilendirilmiş ve bu sayede kamuoyunun yönlendirilmesi hedeflenmiştir.

Herkesin dile getirdiği adil ve temiz futbol söylemine binaen Kayserispor - Konyaspor maçının tekrar edilmesi kaçınılmazdır. Çünkü Süper Lig'de her puan altın değerindedir. Bu haklı talebimiz, Kayserispor camiası tarafından da anlayışla karşılanacaktır.

HACIOSMANOĞLU NE DEDİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Konyaspor-Kayserispor maçında VAR hakemi yabancı. 'Pozisyonu defans oyuncusundan çizme, atak oyuncusundan çiz diyor. Zaten görüntülerde de ofsayt yok. İki kez söylüyor ama çizgiyi defans oyuncusundan çiziyor ve gol iptal oluyor.

Bunu yapan şirket var, o arkadaşı bir daha göndermemelerini söyledik. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum, oranın hakimi olan hakemi dinlemiyorsun! Federasyona bir kazık olsun işte, ne olabilir işte!"

Süper Lig giderek karışıyor! Bir takımımız maçının tekrar edilmesini istedi

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Son Dakika Spor Süper Lig giderek karışıyor! Bir takımımız maçının tekrar edilmesini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • abdullah kara:
    o zaman geriye dönük her maçtaki hatalardan dolayı tekrar edelim,1 sezonu tahminim 10 yılda bitiririz.. 53 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    süperligin son 5 sezonu incelenmelidir ayrıca Tff komple istifa etmelidir bunların alayı BEŞİKTAŞ DÜŞMANI 16 14 Yanıtla
  • ha434343:
    Her hafta maç öncesi maç sonrası hakemlere güvenmiyoruz hakemlere güvenmiyoruz hakemler bizim hakkımızı gasp etti tamam madem öyleyse şu an yabancı hakem veriyor buna niye itiraz ediyorsun amacın ne 11 10 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    salıncağa binen TFF başkanı olursa, ülke futbolu karışır.. 11 10 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    sivas 6s ofsaytımsı aklıma geldi. keşke o zamanın federasyonu da konuşsaydı. 14 5 Yanıtla
  • Çağatay Edesen:
    Kabak tadı verdi artık... 19 0 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    verin mk ülkeyi yabancılarada herkes kurtulsun 10 1 Yanıtla
  • Hasan Erciyes:
    Kel başa şimşir tarak. Böyle bir yönetici olursa doğal sonuçlarda böyle olması kaçınılmaz olur. 4 6 Yanıtla
  • Şahan Çakır:
    Türk futbolunun başına gelen en büyük kazık sizsiniz 3 5 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    beceremedigin işle uğraşma 2 5 Yanıtla
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